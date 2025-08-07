За 7 місяців цього року надходження до місцевих бюджетів склали понад 280 млрд грн. Це на 18 % більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
7 серпня 2025, 18:33
З початку року надходження до місцевих бюджетів зросли на 18 %
Що відомо
«Понад 58,6 % загальної суми надходжень — податок на доходи фізичних осіб. Загалом надійшло 164,2 млрд грн (+19,3 % до факту 2024 року)», — зазначила вона.
Серед основних джерел наповнення місцевих бюджетів також:
- єдиний податок — 45,8 млрд грн (+12,5 % до січня — липня 2024 року);
- податок на прибуток підприємств — 18,6 млрд грн (+20,1 %);
- податок на майно — 33,2 млрд грн (+16,3 %);
- акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) — 1,4 млрд грн (+50,5 %);
- туристичний збiр — 178 млн грн (+35,7 %);
- екологічний податок — 787,0 млн грн (+3,6%).
Джерело: Мінфін
