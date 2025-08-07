Ціни на соняшник та соняшникову олію в Україні перевищують світові через низькі запаси

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 серпня 2025, 18:06

Ціни на соняшник та соняшникову олію в Україні перевищують світові через низькі запаси

Ціни на соняшник та соняшникову олію в Україні перевищили світові через низькі запаси наприкінці 2024/25 маркетингового року. Про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Ціни на соняшник та соняшникову олію в Україні перевищили світові через низькі запаси наприкінці 2024/25 маркетингового року.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, викликаний обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку.

На цьому тлі внутрішні ціни попиту на сиру соняшникову олію виросли до 58 000−60 000 грн/т на умовах FCA-завод, що еквівалентно 1160−1200 $/т, тоді як експортні ціни попиту складають 1 135−1 145 $/т на поставки в порт у серпні та 1 100 $/т на поставки у вересні.

Як наслідок, невеликі заводи активізували переробку та підняли ціни на соняшник (з олійністю 50%) до 27 500−28 000 грн/т з доставкою на завод.

Варто зазначити, що ціни попиту на серпневі поставки соняшникової олії до Індії наразі складають 1 210−1 220 $/т, до Китаю — 1150 $/т, до країн ЄС — 1 200−1 220 $/т.

Посушлива погода в Миколаївській та Дніпропетровській областях може зменшити врожай соняшника на 1 млн т, але на іншій території України складаються сприятливі для посівів соняшника умови, тому прогноз виробництва залишається на рівні 13,5−14 млн т.

Очікується, що Молдова, Болгарія та Румунія збільшать виробництво соняшника порівняно з минулим роком, але основна увага ринку наразі прикута до прогнозів урожаю у рф та Казахстані.

Посушливі умови на південно-західній частині рф трохи зменшать урожайність, але збільшення площ сівби соняшника порівняно з минулим роком на 1 млн га до 11,4 млн га дозволить наростити виробництво з 16,9 до 18−18,5 млн т.

У Казахстані у 2025 р площі сівби олійних культур збільшили порівняно з попереднім роком з 2,89 до 3,99 млн га (2,81 млн га у 2023 р. та 3,86 млн га у 2022 р), зокрема під соняшником — з 1,28 до 1,77 млн га (1,18 млн га у 2023 р. та 1,01 млн га у 2022 р), тому очікується збільшення виробництва з 1,6 до 2−2,3 млн т. Наразі в країні зберігається сприятлива для посівів погода, тому врожай може бути ще вищим.

Посіви ріпаку також збільшено до 328 тис. га (2024 р. — 155 тис. га, 2023 р. — 98 тис. га, 2022 р. — 142 тис. га), а олійного льону — до 1,35 млн га (2024 р. — 972 тис. га, 2023 р. — 909 тис. га, 2022 р. — 1,41 млн га).

Збільшення виробництва та переробки соняшника в Казахстані майже забезпечує імпортні потреби Китаю завдяки дешевій логістиці, тому в новому сезоні українські переробники конкуруватимуть з російськими за ринку Індії, оскільки в ЄС попит на українську олію знизиться завдяки нарощуванню власного виробництва соняшника та ріпаку.

За прогнозом Oil World (Німеччина), світове виробництво соняшника у 2025/26 маркетинговому році зросте порівняно з попереднім сезоном на 4,2 млн т або 7,6% з 55,1 до 59,3 млн т, зокрема у рф воно сягне рекордних 17,8 млн т.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 26 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами