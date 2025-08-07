Ціни на соняшник та соняшникову олію в Україні перевищують світові через низькі запаси

Ціни на соняшник та соняшникову олію в Україні перевищили світові через низькі запаси наприкінці 2024/25 маркетингового року. Про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, викликаний обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку.

На цьому тлі внутрішні ціни попиту на сиру соняшникову олію виросли до 58 000−60 000 грн/т на умовах FCA-завод, що еквівалентно 1160−1200 $/т, тоді як експортні ціни попиту складають 1 135−1 145 $/т на поставки в порт у серпні та 1 100 $/т на поставки у вересні.

Як наслідок, невеликі заводи активізували переробку та підняли ціни на соняшник (з олійністю 50%) до 27 500−28 000 грн/т з доставкою на завод.

Варто зазначити, що ціни попиту на серпневі поставки соняшникової олії до Індії наразі складають 1 210−1 220 $/т, до Китаю — 1150 $/т, до країн ЄС — 1 200−1 220 $/т.

Посушлива погода в Миколаївській та Дніпропетровській областях може зменшити врожай соняшника на 1 млн т, але на іншій території України складаються сприятливі для посівів соняшника умови, тому прогноз виробництва залишається на рівні 13,5−14 млн т.

Очікується, що Молдова, Болгарія та Румунія збільшать виробництво соняшника порівняно з минулим роком, але основна увага ринку наразі прикута до прогнозів урожаю у рф та Казахстані.

Посушливі умови на південно-західній частині рф трохи зменшать урожайність, але збільшення площ сівби соняшника порівняно з минулим роком на 1 млн га до 11,4 млн га дозволить наростити виробництво з 16,9 до 18−18,5 млн т.

У Казахстані у 2025 р площі сівби олійних культур збільшили порівняно з попереднім роком з 2,89 до 3,99 млн га (2,81 млн га у 2023 р. та 3,86 млн га у 2022 р), зокрема під соняшником — з 1,28 до 1,77 млн га (1,18 млн га у 2023 р. та 1,01 млн га у 2022 р), тому очікується збільшення виробництва з 1,6 до 2−2,3 млн т. Наразі в країні зберігається сприятлива для посівів погода, тому врожай може бути ще вищим.

Посіви ріпаку також збільшено до 328 тис. га (2024 р. — 155 тис. га, 2023 р. — 98 тис. га, 2022 р. — 142 тис. га), а олійного льону — до 1,35 млн га (2024 р. — 972 тис. га, 2023 р. — 909 тис. га, 2022 р. — 1,41 млн га).

Збільшення виробництва та переробки соняшника в Казахстані майже забезпечує імпортні потреби Китаю завдяки дешевій логістиці, тому в новому сезоні українські переробники конкуруватимуть з російськими за ринку Індії, оскільки в ЄС попит на українську олію знизиться завдяки нарощуванню власного виробництва соняшника та ріпаку.

За прогнозом Oil World (Німеччина), світове виробництво соняшника у 2025/26 маркетинговому році зросте порівняно з попереднім сезоном на 4,2 млн т або 7,6% з 55,1 до 59,3 млн т, зокрема у рф воно сягне рекордних 17,8 млн т.