Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували — на $23,2 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $34,7 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів, йдеться в даних Митниці.
За 7 місяців 2025 року товарообіг України склав $69,1 млрд
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-липні 2025 року склало 0,52 дол/кг.
Звідки найбільше імпортували
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $9,9 млрд, Польща — $4,4 млрд і Німеччина — $3,7 млрд.
Звідки найбільше експортували
Експортували з України найбільше до: Польщі — на $2,9 млрд, Туреччини — на $1,9 млрд, Італії — на $1,3 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $18 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 112,7 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості — $7,3 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 57,0 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні — $5,9 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 105,5 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.
Трійка найбільш експортованих з України товарів
- продовольчі товари — $13 млрд
- метали та вироби з них — $2,6 млрд
- машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд
За 7 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 159,1 млн грн.
