За 7 місяців 2025 року товарообіг України склав $69,1 млрд

Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували — на $23,2 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $34,7 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів, йдеться в даних Митниці.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-липні 2025 року склало 0,52 дол/кг.

Звідки найбільше імпортували

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $9,9 млрд, Польща — $4,4 млрд і Німеччина — $3,7 млрд.

Звідки найбільше експортували

Експортували з України найбільше до: Польщі — на $2,9 млрд, Туреччини — на $1,9 млрд, Італії — на $1,3 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $18 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 112,7 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $7,3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 57,0 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $5,9 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 105,5 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.

Трійка найбільш експортованих з України товарів

продовольчі товари — $13 млрд

метали та вироби з них — $2,6 млрд

машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд

За 7 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 159,1 млн грн.