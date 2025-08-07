Бізнес схвально сприйняв новий пакет валютних послаблень від НБУ

Європейська Бізнес Асоціація вітає впровадження Нацбанком чергового пакету пом’якшення валютних обмежень, який набув чинності 6 серпня 2025 року. Новий пакет лібералізаційних заходів демонструє ефективність діалогу між бізнес-спільнотою та регулятором і враховує низку ключових пропозицій, які Асоціація озвучувала протягом 2024 та 2025 років, йдеться в повідомленні ЄБА.

Основні послаблення

Дивіденди за 2023 рік — тепер можна переказувати дивіденди за 2023 рік (раніше тільки з 2024), в межах ліміту 1 млн євро на місяць. Валютне хеджування — розширені можливості для форвардних операцій без поставки базового активу та купівлі валюти для хеджування імпортних ризиків. Повернення помилкових переказів — можливість повертати помилково переказані кошти в іноземній валюті протягом 3 робочих днів. Підтримка морських агентів — дозвіл переказувати невикористані кошти судновласникам-нерезидентам. Ювелірна галузь — можливість купувати банківські метали за гривні для виробництва ювелірних виробів. Стимулююча лібералізація — розширення інвестиційного ліміту та особливі умови для бізнесу, що підтримує ЗСУ.

«Те, що Нацбанк дозволив морським агентам-резидентам переказувати за кордон невикористані кошти судновласникам-нерезидентам, повністю відповідає пропозиції Асоціації від 25 лютого 2025 року і вирішує критичну проблему української морської індустрії», — йдеться в повідомленні.

Крім того, можливість переказувати дивіденди за 2023 рік — важливий крок назустріч бізнесу, який накопичив значні суми нерозподіленого прибутку.

Повернення форвардних операцій, включаючи операції без поставки базового активу та можливість купівлі валюти для хеджування імпортних операцій, відповідає давнім вимогам бізнес-спільноти.

Додатково, в рамках стимулюючої лібералізації розширено можливості фінансування діяльності закордонних представництв українських компаній та дозволено оплату «старих» імпортних поставок для компаній, що підтримують ЗСУ. Це створює правильні стимули для бізнесу.

Пропозиції бізнесу

Повна лібералізація «старих» дивідендів (за весь період до 2024 року).

Підвищення ліміту дивідендів до 3 млн євро на місяць.

Можливість погашення внутрішньогрупових договорів позики для подальшого обслуговування єврооблігацій.

Скасування вимоги про відсутність простроченої заборгованості за кредитами.

Дозвіл переказів для працівників-нерезидентів на суму $15−20 тис./місяць для підтримки родин за кордоном.

Збільшення лімітів корпоративних карток за межами України.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 6 серпня Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень. Новий пакет валютної лібералізації сформовано так, щоб надати бізнесу стимули та можливості без формування значного додаткового попиту на валютному ринку України.

