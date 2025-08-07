Бізнес схвально сприйняв новий пакет валютних послаблень від НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 серпня 2025, 16:26

Бізнес схвально сприйняв новий пакет валютних послаблень від НБУ

Європейська Бізнес Асоціація вітає впровадження Нацбанком чергового пакету пом’якшення валютних обмежень, який набув чинності 6 серпня 2025 року. Новий пакет лібералізаційних заходів демонструє ефективність діалогу між бізнес-спільнотою та регулятором і враховує низку ключових пропозицій, які Асоціація озвучувала протягом 2024 та 2025 років, йдеться в повідомленні ЄБА.

Європейська Бізнес Асоціація вітає впровадження Нацбанком чергового пакету пом’якшення валютних обмежень, який набув чинності 6 серпня 2025 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Основні послаблення

  1. Дивіденди за 2023 рік — тепер можна переказувати дивіденди за 2023 рік (раніше тільки з 2024), в межах ліміту 1 млн євро на місяць.
  2. Валютне хеджування — розширені можливості для форвардних операцій без поставки базового активу та купівлі валюти для хеджування імпортних ризиків.
  3. Повернення помилкових переказів — можливість повертати помилково переказані кошти в іноземній валюті протягом 3 робочих днів.
  4. Підтримка морських агентів — дозвіл переказувати невикористані кошти судновласникам-нерезидентам.
  5. Ювелірна галузь — можливість купувати банківські метали за гривні для виробництва ювелірних виробів.
  6. Стимулююча лібералізація — розширення інвестиційного ліміту та особливі умови для бізнесу, що підтримує ЗСУ.

Читайте також: Нацбанк дозволив повертати помилкові валютні перекази з-за кордону

«Те, що Нацбанк дозволив морським агентам-резидентам переказувати за кордон невикористані кошти судновласникам-нерезидентам, повністю відповідає пропозиції Асоціації від 25 лютого 2025 року і вирішує критичну проблему української морської індустрії», — йдеться в повідомленні.

Крім того, можливість переказувати дивіденди за 2023 рік — важливий крок назустріч бізнесу, який накопичив значні суми нерозподіленого прибутку.

Повернення форвардних операцій, включаючи операції без поставки базового активу та можливість купівлі валюти для хеджування імпортних операцій, відповідає давнім вимогам бізнес-спільноти.

Читайте також: НБУ впроваджує черговий пакет пом'якшення валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу

Додатково, в рамках стимулюючої лібералізації розширено можливості фінансування діяльності закордонних представництв українських компаній та дозволено оплату «старих» імпортних поставок для компаній, що підтримують ЗСУ. Це створює правильні стимули для бізнесу.

Пропозиції бізнесу

  • Повна лібералізація «старих» дивідендів (за весь період до 2024 року).
  • Підвищення ліміту дивідендів до 3 млн євро на місяць.
  • Можливість погашення внутрішньогрупових договорів позики для подальшого обслуговування єврооблігацій.
  • Скасування вимоги про відсутність простроченої заборгованості за кредитами.
  • Дозвіл переказів для працівників-нерезидентів на суму $15−20 тис./місяць для підтримки родин за кордоном.
  • Збільшення лімітів корпоративних карток за межами України.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 6 серпня Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень. Новий пакет валютної лібералізації сформовано так, щоб надати бізнесу стимули та можливості без формування значного додаткового попиту на валютному ринку України.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами