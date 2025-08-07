Multi від Мінфін
7 серпня 2025, 15:51

В Україні 72% держпідприємств не працюють або є фантомами — Гетманцев

Рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі держкомпаній або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

Рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі держкомпаній або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За його словами, майже 70% підприємств розпочали 2025 рік без затверджених фінансових планів, заборгованість із заробітної плати на підприємствах в управлінні ФДМУ за 2024 рік зросла ще на 14% (84,6 млн грн) — до 685,5 млн грн.

Більшість підприємств в управлінні ФДМУ декларують збитки, їх сума становить 6,45 млрд грн.

«Середня вартість оренди квадратного метра державного майна минулого року знизилася на третину, а борг орендарів перед державним бюджетом — 409,3 млн грн (майже 15% з яких складає безнадійна заборгованість), — зазначив Гетманцев.

Він також додав, що є одна позитивна новина: перевиконання плану надходжень від приватизації (247%) — бюджет отримав майже 10 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
tovg2004
tovg2004
7 серпня 2025, 18:03
#
Якщо збиткові державні підприємства- треба звільняти кабінет міністрів. Це лапша на вуха людям щодо збитковості.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
