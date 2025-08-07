Multi від Мінфін
7 серпня 2025, 15:16

S&P підтвердило рейтинги Китаю. Прогноз — «стабільний»

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги Китаю щодо зобов'язань в іноземній та національній валютах на рівні «A+», короткострокові — «А-1». Прогноз — «стабільний», йдеться у повідомленні агентства.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги Китаю щодо зобов'язань в іноземній та національній валютах на рівні «A+», короткострокові — «А-1».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз S&P

«Зусилля уряду в галузі зниження ризиків фінансової та соціальної нестабільності мають дозволити економіці продовжити швидкий розвиток без підвищення вразливості перед внутрішніми та зовнішніми шоками», — наголошується у звіті.

При цьому підтримка економіки з метою компенсації негативних наслідків зниження боргового навантаження в секторі нерухомості і на рівні регіонів, напевно, призведе до того, що дефіцит бюджету в найближчі два-три роки буде відносно великим, вважають у рейтинговому агентстві.

«Стабільний» прогноз відображає думку аналітиків S&P GR, що китайська економіка повернеться до зростання, що самопідтримується, темпами не менше 4% протягом найближчого року або двох років. Це дозволить уряду поступово знизити підтримку економіки у наступні кілька років. За такого сценарію щорічний приріст чистого держборгу стійко сповільниться до менш ніж 6% ВВП, вважають аналітики.

Реальний ВВП КНР, як очікується, збільшиться на 4,3% цього року після підвищення на 5% за підсумками 2024 року. У 2026 році експерти очікують зростання економіки на 4%, у 2027 і 2028 році — на 4,3%.

Експерти прогнозують середньорічне зростання ВВП у розрахунку на душу населення в діапазоні 4−4,5% у 2025−2028 роках. У результаті до кінця цього періоду показник становитиме $16,1 тис.

Також найближчим часом передбачається зростання безробіття: з 5,1% минулого року до 5,3% у поточному році та 5,4% у 2026−2027 роках. При цьому 2028 року вона повернеться до 5,3%.

За прогнозом експертів агентства, споживчі ціни в країні у 2025 році не зміняться, у 2026 році — зростуть на 0,1%, у 2027 році — на 0,8%, у 2028 році — на 1,8%.

Середній курс китайської нацвалюти очікується в районі 7,3 юаня/$1 у цьому та наступному роках, 7,2 юаня у 2027 році та 7,1 юаня у 2028 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
