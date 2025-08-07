Українські євробонди зросли на тлі надій на мирні переговори

Українські доларові облігації (євробонди) продовжили своє зростання після того, як Кремль підтвердив плани зустрічі між лідерами росії та США. Це знову посилило ставки на потенційне перемир'я між Москвою та Києвом. Про це повідомляє Bloomberg.

У четвер, 7 серпня, українські цінні папери стали найприбутковішими серед усіх боргових активів країн, що розвиваються. Деякі облігації досягли найвищих показників за останні чотири місяці.

Причини зростання

Зростання євробондів почало набирати обертів ще після заяви президента США Дональда Трампа в середу, 6 серпня. Він сказав, що є «хороші шанси» на швидку зустріч з російським диктатором володимиром путіним та президентом України Володимиром Зеленським у рамках чергової спроби досягти миру між двома країнами.

Ралі прискорилося після того, як Кремль у четвер підтвердив, що росія та США погодили місце проведення зустрічі, яка має відбутися наступного тижня.

Доларові облігації України з погашенням у лютому 2029 року зросли більш ніж на 3 центи — до 65 центів за долар. Інші цінні папери також продемонстрували зростання.

Водночас українські облігації все ще коштують менше, ніж у лютому, коли інвестори сподівалися на швидке завершення війни після перемоги Трампа на президентських виборах.

«Це позитивний сигнал, звідси й ралі облігацій, але нам потрібно побачити подальші кроки для продовження зростання. Увага буде зосереджена на тому, що саме обговорюватиметься на цих зустрічах», — прокоментував Роджер Марк, аналітик з фіксованих доходів Ninety One UK Ltd. у Лондоні.