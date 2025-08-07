Національний банк України очікує поступове перенесення на ціни девальвації курсу гривні до євро, яка вже відбулася, впродовж наступних двох-трьох кварталів. Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний в інтерв'ю РБК-Україна.
НБУ прогнозує зростання цін через девальвацію гривні до євро
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Девальвація гривні до євро
«Впродовж наступних двох-трьох кварталів ми побачимо поступове перенесення на ціни тієї девальвації гривні до євро, що вже відбулася», — зазначив Пишний.
За його словами, зростання курсу євро почало відігравати свою роль у 2025 році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн. Це призвело до відповідних змін у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро.
Читайте також: Нацбанк дозволив повертати помилкові валютні перекази з-за кордону
Крім того, регулятор уже відстежує вплив коливань євро на ціни, зокрема на паливному ринку, проте повний ефект від цих змін ще проявиться з часом.
«Натомість до долара гривня залишається стійкою. Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю», — підкреслив голова НБУ.
Читайте також: НБУ впроваджує черговий пакет пом'якшення валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу
Коментарі