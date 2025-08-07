НБУ прогнозує зростання цін через девальвацію гривні до євро

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Девальвація гривні до євро

«Впродовж наступних двох-трьох кварталів ми побачимо поступове перенесення на ціни тієї девальвації гривні до євро, що вже відбулася», — зазначив Пишний.

За його словами, зростання курсу євро почало відігравати свою роль у 2025 році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн. Це призвело до відповідних змін у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро.

Читайте також: Нацбанк дозволив повертати помилкові валютні перекази з-за кордону

Крім того, регулятор уже відстежує вплив коливань євро на ціни, зокрема на паливному ринку, проте повний ефект від цих змін ще проявиться з часом.

«Натомість до долара гривня залишається стійкою. Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю», — підкреслив голова НБУ.

Читайте також: НБУ впроваджує черговий пакет пом'якшення валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу