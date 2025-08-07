Ціни на сливи в Україні падають, але вони все ще на 50% дорожчі, ніж торік

П'ятий тиждень поспіль ціни на сливи в Україні продовжують стрімко знижуватися, а з початку поточного тижня негативні цінові тенденції в даному сегменті навіть посилилися. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На внутрішньому ринку спостерігається надлишкова пропозиція фруктів з місцевих господарств, що чинить істотний тиск на ціни в даному сегменті.

За інформацією учасників ринку, на сьогодні попит місцевих оптових компаній на сливи досить невисокий, тоді як обсяги пропозиції даних кісточкових на ринку продовжують збільшуватися з огляду на сезонний фактор.

Зараз ціни на сливи з місцевих господарств варіюються в діапазоні 15−40 грн/кг ($0,36−0,96/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 29% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також зазначається, що спекотна сонячна погода сприяє інтенсивному дозріванню слив і водночас негативно позначається на їх якості, що також чинить додатковий тиск на відпускні ціни.

Сливи на 50% дорожчі, ніж торік

Незважаючи на чергове здешевлення, наразі сливи в Україні надходять у продаж в середньому на 50% дорожче, ніж на початку серпня минулого року.

При цьому садівники не виключають, що за нинішніх обставин будуть змушені і надалі поступатися покупцям і знижувати ціни в даному сегменті.