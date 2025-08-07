В Індонезії та Бразилії розглядають створення біткоїн-резерву: що нового на крипторинку

Влада Індонезії розглядає ідею створення біткоїн-резерву та майнінгу на «зеленій» енергії

Влада Індонезії вивчає можливість створення національного біткоїн-резерву, а також використання гідро- та геотермальної енергії для майнінгу криптовалют. Про це заявила організація Bitcoin Indonesia після зустрічі з представниками уряду.

За даними Bitcoin Indonesia, активістів запросили до офісу віцепрезидента, де вони провели презентацію щодо потенціалу біткоїна для країни. Ключовою темою обговорення стало використання майнінгу як основного джерела поповнення національного біткоїн-резерву.

«Ми розглянули сміливу ідею: використання майнінгу біткоїнів як стратегії національного резерву. Так, серйозно. Індонезія вивчає, як біткоїн може сприяти зміцненню економіки в довгостроковій перспективі», — йдеться в публікації організації.

У презентації йшлося про те, що Індонезія має значний потенціал для використання своїх гідро- та геотермальних ресурсів для майнінгу криптовалют. Згідно зі звітом «Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia», у 2024 році сектор «зеленої» енергетики в країні зріс на 17,2%.

Bitcoin Indonesia також звернулася до прогнозу співзасновника MicroStrategy Майкла Сейлора, який вважає, що до 2045 року курс біткоїна може подолати позначку в $13 млн.

Учасники зустрічі залишили в офісі віцепрезидента тематичну літературу. За офіційною заявою, ідея просування біткоїна, а також організація освітніх ініціатив отримали підтримку.

Водночас пізніше, після того як історія набула розголосу, Bitcoin Indonesia опублікувала додаткову примітку. Згідно з нею, презентація та обговорення мали неофіційний характер, і наразі у влади немає конкретних планів щодо створення біткоїн-резерву.

Варто зазначити, що Індонезія заборонила криптоплатежі ще у 2017 році. Однак у 2019 році цифрові активи були визнані товарами, що стало кроком до більш м’якого регулювання сектору.

У Бразилії обговорять створення національного біткоїн-резерву: законопроєкт винесли на публічні слухання

20 серпня 2025 року в парламенті Бразилії відбудуться публічні слухання щодо законопроєкту про створення національного біткоїн-резерву. Про це повідомляє Livecoins.

Ця ініціатива була висунута політиком Еросом Біондіні в листопаді 2024 року. Його законопроєкт передбачає диверсифікацію грошових активів Бразилії за рахунок біткоїна, а в перспективі — й інших криптовалют.

Зокрема, для цих цілей Біондіні запропонував виділити до 5% національних резервів. Управляти цим криптопортфелем буде Центральний банк Бразилії, використовуючи спеціально створену блокчейн-інфраструктуру з елементами штучного інтелекту.

Наприкінці червня 2025 року, після того, як законопроєкт потрапив до Комісії з економічного розвитку (CDE), депутат Луїс Філіп де Орлеан-е-Браганса зажадав винести його на публічні слухання.

«Без сумніву, виходячи з того, що ми бачимо в біткоїн-спільноті, це один із найактуальніших законопроєктів, представлених у Палаті депутатів за останній час. Він виводить Бразилію на передній план цієї дискусії і, можливо, вперше, як одного з піонерів, що пропонують щось настільки нове, настільки актуальне і настільки багатообіцяюче, що може забезпечити Бразилії економічний суверенітет у найближчому майбутньому, включно з можливістю погашення боргу та балансування резервів», — заявив Біондіні місцевій пресі.

Розглянувши запит, Палата депутатів призначила слухання щодо законопроєкту про біткоїн-резерв на 20 серпня 2025 року. За даними Livecoins, у них візьмуть участь не лише парламентарії, а й запрошені експерти.

Серед учасників будуть:

Керівник біткоїн-стратегії в Méliuz Дієго Коллінг.

Представники Центрального банку, Міністерства фінансів та інших урядових агентств.

Члени Бразильської асоціації криптоекономіки (Abcripto).

Публічні слухання є важливою презентацією законопроєкту. Якщо він отримає схвалення Нижньої палати, його винесуть на розгляд у Сенаті. Після цього документ має отримати підпис президента для набрання чинності.

Японський гігант SBI Holdings подав заявки на два крипто-ETF, включаючи фонд для Bitcoin та XRP

Японська фінансова група SBI Holdings подала заявки на запуск двох біржових фондів (ETF), пов'язаних з криптовалютами. Один з них планує інвестувати безпосередньо в біткоїн (BTC) та XRP. Про це стало відомо зі звіту компанії за другий квартал 2025 року.

У звіті фігурують два трасти, які SBI Holdings прагне запустити:

Digital Gold Crypto ETF. Цей фонд розподілятиме активи таким чином: до 51% вкладатиметься в акції золотих ETF, а решта 49% — у криптовалютні ETF. На думку компанії, така структура забезпечить інвесторам максимально збалансований продукт.

Crypto-Assets ETF. Цей фонд інвестуватиме безпосередньо в біткоїн та XRP. SBI Holdings вважає, що така структура надасть інвесторам єдину точку входу в два, на її думку, найперспективніші сектори криптовалютного ринку.

Обидві заявки були направлені до Агентства з фінансових послуг Японії (FSA), проте відповіді наразі не отримано. Варто зазначити, що серед великих ринків спотовий XRP-ETF зараз торгується лише в Канаді.

Експерти ринку, зокрема аналітик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт, прогнозують, що подібні біржові фонди близькі до схвалення у США, можливо, вже в четвертому кварталі 2025 року.

Запуск криптовалютних ETF у Японії може стати можливим завдяки змінам у законодавстві. У червні 2025 року FSA запропонувало прирівняти криптоактиви до фінансових продуктів. Це не лише відкриє двері для запуску криптовалютних ETF, а й знизить податкове навантаження на інвесторів.

SBI Holdings активно підтримує розвиток криптовалютної сфери. Раніше компанія уклала партнерство з Circle, емітентом стейблкоїна USDC, а також інвестувала у цю фірму під час її первинної публічної пропозиції (IPO).

У звіті також згадується зацікавленість SBI Holdings у впровадженні стейблкоїнів, зокрема згаданого USDC та RLUSD від Ripple Labs. Компанія також зацікавлена у випуску стейблкоїнів, прив'язаних до єни, та позитивних змінах у нормативно-правовому полі, висловлюючи готовність до діалогу з владою та пропозиції своїх послуг у цьому напрямку.

Parataxis виходить на біржу і створює біткоїн-резерв на $640 мільйонів

Компанія з управління цифровими активами Parataxis оголосила про свій вихід на фондову біржу через злиття зі SPAC-компанією SilverBox Corp IV. Очікується, що угода, яка має завершитися найближчими місяцями, принесе до $640 млн валового виторгу. Ці кошти планується спрямувати на створення значного інституційного біткоїн-казначейства.

Після завершення злиття об'єднана структура отримає назву Parataxis Holdings і буде торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) під тікером PRTX. Загальна вартість акціонерного капіталу за умовами угоди оцінюється до $800 млн при ціні розміщення в $10 за акцію.

Із заявлених $640 млн, приблизно $240 млн надійдуть безпосередньо від злиття, а ще до $400 млн — через додаткову кредитну лінію.

На момент анонсу вже залучено $31 млн, які Parataxis негайно використає для купівлі біткоїнів, починаючи формування свого криптовалютного резерву.

Генеральний директор компанії Едвард Чін зазначив, що ця угода забезпечить необхідний капітал для розширення інвестиційної діяльності Parataxis у США. Крім того, вона відкриє нові можливості для інституційного управління активами, прибутковість яких буде пов'язана з біткоїном.