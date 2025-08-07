Multi від Мінфін
7 серпня 2025, 11:37

Трамп запровадить 100% тариф на чіпи, звільняючи від нього компанії, що інвестують у США

Дональд Трамп оголосив про плани запровадити 100% тариф на імпорт напівпровідників, але пообіцяв звільнити від цього компанії, які перенесуть виробництво назад до США. Про це пише Bloomberg.

Дональд Трамп оголосив про плани запровадити 100% тариф на імпорт напівпровідників, але пообіцяв звільнити від цього компанії, які перенесуть виробництво назад до США.
Фото: bbc.com

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Трамп оголосив про плани запровадження 100% тарифу на імпорт напівпровідників, водночас пообіцявши звільнити від оподаткування такі компанії, як Apple Inc., які переносять виробництво назад до США, що викликало суперечки серед торговельних партнерів та компаній у всьому світі, щоб зрозуміти цю загрозу.

Читайте також: Apple збільшить свої інвестиції у США на $100 млрд

Президент США оголосив про свої наміри з Овального кабінету в оточенні головного виконавчого директора Apple Тіма Кука, який оприлюднив плани інвестувати ще 100 мільярдів доларів у вітчизняне виробництво.

Будь-яка компанія, яка продемонструє аналогічне зобов'язання, буде звільнена від тарифів на чіпи, хоча Білий дім стягуватиме окремий податок на імпорт електронної продукції, від смартфонів до автомобілів, що використовують напівпровідники.

Несподівана заява Трампа ще більше перевертає світовий ланцюг поставок електроніки, який переживає сейсмічні зміни після десятиліть залежності від Китаю.

Apple приєдналася до низки компаній, від Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. до Nvidia Corp., які зобов'язалися витратити разом понад $1 трильйон з моменту вступу Трампа на посаду, прагнучи заспокоїти адміністрацію, яка прагне повернути виробництво додому. Хоча значна частина капіталу в цих обіцянках являла собою попередні зобов'язання або довгострокові плани, вони, схоже, працюють.

У четвер міністр Національної ради розвитку Тайваню Лю Чін-чін заявив, що TSMC звільнена від 100% американських тарифів на чіпи, хоча деякі місцеві компанії постраждають.

Міністр торгівлі Південної Кореї Єо Хан-ку заявив місцевому мовнику SBS, що ні Samsung Electronics Co., ні SK Hynix Inc. не нестимуть цих мит на чіпи. Обидві південнокорейські компанії, що виробляють чіпи, пообіцяли інвестиції в США.

«Ми збираємося запровадити дуже велике мито на чіпи та напівпровідники, але гарна новина для таких компаній, як Apple, полягає в тому, що якщо ви будуєте в Сполучених Штатах або зобов’язалися будувати, беззаперечно, зобов’язалися будувати в Сполучених Штатах, плата не стягуватиметься», — сказав Трамп журналістам.

Хоча обіцяна цифра у 100% значно перевершить прогнози аналітиків, обіцянка широкомасштабних винятків заспокоїла ринки.

Ф'ючерси США зросли, тоді як азіатські технологічні акції показали неоднозначну динаміку. Виняток є великою перемогою для Apple та Cook, які готувалися до суттєвих тарифів.

Від TSMC до Eli Lilly & Co., понад десяток великих фірм оголосили про масштабні інвестиційні плани з моменту перемоги Трампа на президентських виборах 2024 року, а генеральні директори полетіли до його курорту Мар-а-Лаго у Флориді, а потім до Білого дому після його складання присяги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
