Акції TSMC досягли рекордного максимуму

Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) у четвер досягли рекордно високого рівня після підтвердження Тайбеєм, що компанія буде звільнена від 100% американського тарифу на імпорт напівпровідників, пише Bloomberg.

Що відомо

Звільнення пов'язане з планами TSMC щодо розширення виробництва у Сполучених Штатах.

Президент Дональд Трамп оголосив про масштабний тариф, спрямований на стимулювання внутрішнього виробництва чіпів. Однак компанії, подібні до TSMC, які інвестують у виробництво в США, не обкладатимуться імпортним митом.

Акції TSMC, що котируються в Тайбеї, зросли майже на 5% до 1 180 геть, як показують дані Google.

У Південній Кореї торгові представники заявили, що Samsung Electronics і SK Hynix не оподатковуватимуться 100% американськими тарифами на чіпи.