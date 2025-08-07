Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) у четвер досягли рекордно високого рівня після підтвердження Тайбеєм, що компанія буде звільнена від 100% американського тарифу на імпорт напівпровідників, пише Bloomberg.
7 серпня 2025, 10:52
Акції TSMC досягли рекордного максимуму
Що відомо
Звільнення пов'язане з планами TSMC щодо розширення виробництва у Сполучених Штатах.
Президент Дональд Трамп оголосив про масштабний тариф, спрямований на стимулювання внутрішнього виробництва чіпів. Однак компанії, подібні до TSMC, які інвестують у виробництво в США, не обкладатимуться імпортним митом.
Акції TSMC, що котируються в Тайбеї, зросли майже на 5% до 1 180 геть, як показують дані Google.
У Південній Кореї торгові представники заявили, що Samsung Electronics і SK Hynix не оподатковуватимуться 100% американськими тарифами на чіпи.
Джерело: Мінфін
