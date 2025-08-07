Приватбанк знизив тариф на перекази з картки на картку банку в Приват24

Приватбанк встановив єдиний знижений тариф на міжнародні P2P-перекази з картки на картку в Приват24 у розмірі 1% у будь-якому напрямку, щоб зробити міжнародні перекази ще доступнішими та вигіднішими для клієнтів, йдеться у повідомленні банку.

Що це значить

Тепер, коли ви переказуєте кошти з картки закордонного банку на будь-яку картку Приватбанку через Приват24, тариф становить лише 1% замість попередніх 1,5%.

Раніше банк знизив тариф на перекази з карток Приватбанку на міжнародні картки — з 2% (мінімум 50 грн) до 1% (мінімум 50 грн).

Таким чином, до кінця 2025 року всі міжнародні перекази з картки на картку в Приват24 можна робити за єдиним тарифом 1% як з карток закордонних банків на картки Приватбанку, так і з карток Приватбанку на міжнародні картки.