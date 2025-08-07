Понад 22 тисячі авто за місяць: попит на «секонд-хенд» із-за кордону б’є рекорди

Впродовж липня український автопарк поповнили понад 22,4 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з липнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 12%, повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%. Далі йдуть: електромобілі — 24%; дизельні — 19%; гібриди — 6%; авто з ГБО — 3%.

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Топ — 10 найпопулярніших моделей місяця

VOLKSWAGEN Golf — 1056 од.;

TESLA Model Y — 733 од.;

RENAULT Megane — 724 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 674 од.;

SKODA Octavia — 669 од.;

AUDI Q5 — 654 од.;

NISSAN Rogue — 603 од.;

TESLA Model 3 — 567 од.;

NISSAN Leaf — 522 од.;

VOLKSWAGEN Passat — 495 од.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.