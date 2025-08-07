iPlan — новий учасник InvestMarket від «Мінфін»

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» з’явилась нова компанія — iPlan . Це освітній проєкт, що допомагає клієнтам упорядкувати особисті фінанси , визначити фінансові цілі та раціональні способи їх досягнення.

Що варто знати про iPlan

Уже понад 9 років проєкт iPlan допомагає українцям у всьому світі розібратися з особистими фінансами — від перших кроків до стратегічного планування та інвестування.

На сьогодні iPlan має 2000+ клієнтів з 20+ країн та входить до Forbes Next 250 — переліку компаній, що змінюють майбутнє України.

Серед клієнтів компанії:

фахівці різних галузей, фрилансери та сім'ї, які прагнуть фінансової системності, створення резерву, накопичення на великі цілі;

українці за кордоном, яким потрібно розібратися в податковому й валютному середовищі;

початківці, які мають заощадження та хочуть почати інвестувати без помилок і страху.

Станьте клієнтом iPlan, щоб з допомогою експертів систематизувати особисті фінанси, розробити покроковий фінплан, визначити свої фінансові цілі та знайти відповіді:

Скільки буде коштувати їх реалізація?

Скільки потрібно заощаджувати, щоб реалізувати ваш ідеальний життєвий сценарій?

Куди інвестувати, щоб примножити заощадження?

📲 ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Які освітні послуги пропонує iPlan

iPlan пропонує освітні продукти, організовує зустрічі й відкриті вебінари, об'єднуючи спільноту користувачів з України та за кордоном.

Клієнтам iPlan доступні:

навчальні продукти: курси, вебінари, гіди;

інформаційно-аналітичні зустрічі з фінансовими планерами;

освітні події: Invest Meetup у Європі та Україні, гостьові лекції, відкриті вебінари;

програми фінансового well-being для працівників компаній.

Також команда розвиває платформу iPlan EDU, де кожен може навчитися управляти бюджетом, заощадженнями та інвестуванням.

Як стати клієнтом

Щоб дізнатися більше про послуги компанії — залиште заявку на безкоштовну 30-хвилинну консультацію.

На ній ви обговорите з фінансовим планером свою ситуацію, цілі, запит і отримаєте загальну інформацію щодо варіантів співпраці та формування плану.

Як працює iPlan

iPlan — перша в Україні фінансова компанія, яка працює за американською моделлю fee-only, що передбачає виключно прозору оплату від клієнта без комісій від банків, брокерів чи інших посередників. Такий підхід гарантує незалежність порад та максимальну орієнтацію на інтереси клієнта.

Компанія iPlan є членом UAFIC (Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній) та СУП (Спілка українських підприємців).