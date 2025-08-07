iPlan — новий учасник InvestMarket від «Мінфін»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 серпня 2025, 10:00

iPlan — новий учасник InvestMarket від «Мінфін»

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» з’явилась нова компанія —iPlan. Це освітній проєкт, що допомагає клієнтам упорядкувати особисті фінанси, визначити фінансові цілі та раціональні способи їх досягнення.

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» з’явилась нова компанія — iPlan.

Що варто знати про iPlan

Уже понад 9 років проєкт iPlan допомагає українцям у всьому світі розібратися з особистими фінансами — від перших кроків до стратегічного планування та інвестування.

На сьогодні iPlan має 2000+ клієнтів з 20+ країн та входить до Forbes Next 250 — переліку компаній, що змінюють майбутнє України.

Серед клієнтів компанії:

  • фахівці різних галузей, фрилансери та сім'ї, які прагнуть фінансової системності, створення резерву, накопичення на великі цілі;

  • українці за кордоном, яким потрібно розібратися в податковому й валютному середовищі;

  • початківці, які мають заощадження та хочуть почати інвестувати без помилок і страху.

Станьте клієнтом iPlan, щоб з допомогою експертів систематизувати особисті фінанси, розробити покроковий фінплан, визначити свої фінансові цілі та знайти відповіді:

  • Скільки буде коштувати їх реалізація?

  • Скільки потрібно заощаджувати, щоб реалізувати ваш ідеальний життєвий сценарій?

  • Куди інвестувати, щоб примножити заощадження?

📲 ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Які освітні послуги пропонує iPlan

iPlan пропонує освітні продукти, організовує зустрічі й відкриті вебінари, об'єднуючи спільноту користувачів з України та за кордоном.

Клієнтам iPlan доступні:

  • навчальні продукти: курси, вебінари, гіди;

  • інформаційно-аналітичні зустрічі з фінансовими планерами;

  • освітні події: Invest Meetup у Європі та Україні, гостьові лекції, відкриті вебінари;

  • програми фінансового well-being для працівників компаній.

Також команда розвиває платформу iPlan EDU, де кожен може навчитися управляти бюджетом, заощадженнями та інвестуванням.

Як стати клієнтом

Щоб дізнатися більше про послуги компанії — залиште заявку на безкоштовну 30-хвилинну консультацію.

На ній ви обговорите з фінансовим планером свою ситуацію, цілі, запит і отримаєте загальну інформацію щодо варіантів співпраці та формування плану.

Як працює iPlan

iPlan — перша в Україні фінансова компанія, яка працює за американською моделлю fee-only, що передбачає виключно прозору оплату від клієнта без комісій від банків, брокерів чи інших посередників. Такий підхід гарантує незалежність порад та максимальну орієнтацію на інтереси клієнта.

Компанія iPlan є членом UAFIC (Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній) та СУП (Спілка українських підприємців).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Maks M и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами