У каталозі InvestMarket від «Мінфін» з’явилась нова компанія —iPlan. Це освітній проєкт, що допомагає клієнтам упорядкувати особисті фінанси, визначити фінансові цілі та раціональні способи їх досягнення.
iPlan — новий учасник InvestMarket від «Мінфін»
Що варто знати про iPlan
Уже понад 9 років проєкт iPlan допомагає українцям у всьому світі розібратися з особистими фінансами — від перших кроків до стратегічного планування та інвестування.
На сьогодні iPlan має 2000+ клієнтів з 20+ країн та входить до Forbes Next 250 — переліку компаній, що змінюють майбутнє України.
Серед клієнтів компанії:
фахівці різних галузей, фрилансери та сім'ї, які прагнуть фінансової системності, створення резерву, накопичення на великі цілі;
українці за кордоном, яким потрібно розібратися в податковому й валютному середовищі;
початківці, які мають заощадження та хочуть почати інвестувати без помилок і страху.
Станьте клієнтом iPlan, щоб з допомогою експертів систематизувати особисті фінанси, розробити покроковий фінплан, визначити свої фінансові цілі та знайти відповіді:
Скільки буде коштувати їх реалізація?
Скільки потрібно заощаджувати, щоб реалізувати ваш ідеальний життєвий сценарій?
Куди інвестувати, щоб примножити заощадження?
Які освітні послуги пропонує iPlan
iPlan пропонує освітні продукти, організовує зустрічі й відкриті вебінари, об'єднуючи спільноту користувачів з України та за кордоном.
Клієнтам iPlan доступні:
навчальні продукти: курси, вебінари, гіди;
інформаційно-аналітичні зустрічі з фінансовими планерами;
освітні події: Invest Meetup у Європі та Україні, гостьові лекції, відкриті вебінари;
програми фінансового well-being для працівників компаній.
Також команда розвиває платформу iPlan EDU, де кожен може навчитися управляти бюджетом, заощадженнями та інвестуванням.
Як стати клієнтом
Щоб дізнатися більше про послуги компанії — залиште заявку на безкоштовну 30-хвилинну консультацію.
На ній ви обговорите з фінансовим планером свою ситуацію, цілі, запит і отримаєте загальну інформацію щодо варіантів співпраці та формування плану.
Як працює iPlan
iPlan — перша в Україні фінансова компанія, яка працює за американською моделлю fee-only, що передбачає виключно прозору оплату від клієнта без комісій від банків, брокерів чи інших посередників. Такий підхід гарантує незалежність порад та максимальну орієнтацію на інтереси клієнта.
Компанія iPlan є членом UAFIC (Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній) та СУП (Спілка українських підприємців).
