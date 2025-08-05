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5 серпня 2025, 18:10

Нерухомість на 120 млн євро: які російські активи забере Нафтогаз

Понад 20 об'єктів нерухомості в Відні можуть бути виставлені на примусовий аукціон на користь Нафтогазу. Причиною цього є незаконна анексія Криму Росією в 2014 році, після якої Україна вимагала компенсації збитків. Постійна палата арбітражу в Гаазі у 2023 році визнала ці вимоги обґрунтованими. Які подальші перспективи отримання компенсації, розповідає Derstandard. «Мінфін» публікує переклад статті.

Понад 20 об'єктів нерухомості в Відні можуть бути виставлені на примусовий аукціон на користь Нафтогазу.

Арбітражне рішення може бути виконане, зокрема, у Відні: районний суд Іннере Штадт задовольнив відповідну заяву Нафтогазу про примусове виконання. Однак процедура ще не завершена, судові рішення ще мають бути вручені Росії. Держава матиме можливість оскаржити примусовий аукціон.

Згідно з прес-релізом Нафтогазу, арбітражний суд присудив концерну компенсацію в розмірі п'яти мільярдів доларів США. Нерухомість у Відні покриває лише невелику частину цієї суми. Компанія говорить про суму в 120 мільйонів євро. «Подібні процеси тривають і в інших країнах. Рано чи пізно росія заплатить за все», — повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Можливий аукціон

Крим привабливий не тільки завдяки своєму географічному положенню на Чорному морі, а й завдяки родовищам газу. У повідомленні Нафтогаз підкреслює, що компанія була провідним гравцем у газовій галузі Криму. В результаті анексії росіяни незаконно конфіскували власність Нафтогазу, зокрема, дозволи на видобуток газу, інфраструктуру, права на експлуатацію трубопроводів і 675 мільйонів кубометрів збереженого газу.

Згідно з повідомленням, Нафтогаз розпочав арбітражне провадження в Гаазі вже в жовтні 2016 року. Після винесення вироку в 2023 році росія відмовилася сплатити суму. Нафтогаз розпочав міжнародне виконавче провадження, щоб виконати арбітражне рішення в країнах, де Росія має активи. До них належить і Австрія.

Окружний суд Іннере Штадт у Відні видав, з одного боку, так звану декларацію про виконавчу силу, а з іншого — дозвіл на виконання. Однак перед можливим аукціоном нерухомості рф ще має можливість подати заперечення. Можна припустити, що москва посилатиметься на те, що державне майно користується дипломатичним імунітетом і тому не може бути реалізоване.

Однак, згідно з дослідженнями APA, Нафтогаз, ймовірно, не має на меті нерухомість, що використовується в дипломатичних цілях, а йдеться про квартири. Відповідно, на аукціон можуть бути виставлені житлові комплекси на вулицях Технікерштрассе у Відні, Шіффмюленштрассе у Донауштадті, Штернвартштрассе, Гентцгассе та Др.-Хайнріх-Майєр-Штрассе у Верингу. За даними APA, у центрі уваги також знаходиться офіс інформаційного агентства ТАСС на вулиці Гросе-Нойгассе у Відні.

Поводження з російськими активами

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році в Європейському Союзі та інших країнах G7 розгорілася дискусія про те, як поводитися з російськими активами в західних країнах. Яхти, вілли та підприємства росіян, що підпадають під санкції, були відносно швидко заморожені в багатьох місцях. З того часу багато вілл занепадають. Також швидко розгорілися палкі дебати щодо активів російського центрального банку. Адже в ЄС зберігається 183 з приблизно 260 мільярдів євро, заморожених коштів російського центрального банку.

Досить швидко стало зрозуміло, що ЄС використовує прибутки від процентних доходів цих коштів для оборони та закупівлі зброї Україні. У 2024 році це було 1,55 млрд євро, а в березні 2025 року — ще 2 млрд. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у 2024 році сказала: «Для грошей Кремля немає кращого символу і кращого використання, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя».

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Проте, як і раніше, існують розбіжності в поглядах на те, в якій мірі слід використовувати ці активи. Польща і Франція висунули цю ідею в ЄС, а Німеччина, після початкового скептицизму, також виявилася відкритою до неї. Британці, які вже не є частиною ЄС, також підтримують цю ідею. Париж, як повідомляється, виступав за те, щоб використовувати російські активи як переговорний козир, якщо Кремль порушить можливе перемир'я або мирну угоду.

Джерело: Мінфін
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