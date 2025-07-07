Україна ввела санкції проти «криптовалютних схем» росії

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За словами глави держави, санкції підготовлено за участю Національного банку України та націлено на «удари з військової економіки росії».

«Тільки через одну компанію, яка тепер уже в списку санкцій, і тільки з початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звичайно, всі схеми ми зупинятимемо. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для росії багато в чому заблоковані, вони переходять на криптовалютні розрахунки», — зазначив Зеленський.

У пакеті санкції проти 60 юридичних осіб. Також у пакеті — 73 фізичні особи, усі — громадяни росії.

«Наступного тижня ми готуємо і нові рішення, наші, українські, щодо синхронізації санкцій Європейського Союзу — всі європейські пакети проти росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі», — підсумував президент.