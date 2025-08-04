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4 серпня 2025, 9:44

Європейці скуповують золоті зливки та монети — WGC

У другому кварталі 2025 року попит на золото зріс на 3% у річному вираженні, до 1249 тонн (і на 10% без урахування позабіржових угод (OTC), до 1079 тонн), випливає зі звіту World Gold Council (WGC). У грошах попит підскочив одразу на 45% — до рекордних $132 млрд.

У другому кварталі 2025 року попит на золото зріс на 3% у річному вираженні, до 1249 тонн (і на 10% без урахування позабіржових угод (OTC), до 1079 тонн), випливає зі звіту World Gold Council (WGC).
Фото: depositphotos

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Інвестиції в золото

Основний внесок у зростання внесли інвестиції: на тлі геополітичної нестабільності, торгових ризиків і зростання цін на дорогоцінний метал золото знову стало головним захисним активом.

Інституційні та приватні інвестори збільшили вкладення в золоті ETF та фізичні активи: приплив до глобальних біржових фондів на золоті продовжився другий квартал поспіль, а попит на зливки та монети показав найкращий результат за перше півріччя з 2013 року.

Центральні банки також зберегли активність, поповнивши резерви на 166 тонн, хоча темпи закупівлі знизилися порівняно з попередніми кварталами.

Середня квартальна ціна золота зросла до $3 280 за унцію, що на 40% вище за рівень річної давності. При цьому пропозиція збільшилася лише на 3%: видобуток досяг рекордних 909 тонн, але переробка залишилася на низькому рівні, незважаючи на зростання цін.

Центробанки: попит знижується

У другому кварталі 2025 року світові центральні банки придбали 166 тонн золота — на 21% менше, ніж роком раніше, і на третину менше, ніж у першому кварталі. Проте, незважаючи на зниження темпів, попит залишається стійким: квартальний показник все ще перевищує середній рівень закупівель, що спостерігався у 2010−2021 роках, на початок активної диверсифікації резервів.

Головним покупцем знову виступив Національний банк Польщі, який поповнив запаси на 19 тонн. Слідом за ним — Державний нафтовий фонд Азербайджану (+16 тонн), Центробанк Туреччини (+11), Казахстан (+16), Китай (+6), Чехія (+6), Киргизстан (+4), а також Ц Б Катару, Камбоджі, Гани, Філіппін, Сербії та Йорданії — по 1.

Серед продавців — Монетарне управління Сінгапуру (-5 тонн), Центробанк Узбекистану (-3) та Бундесбанк (-1), причому останній продаж, швидше за все, пов'язаний із карбуванням пам'ятних монет. При цьому, за даними організації, більше половини загального попиту (близько 90 тонн) припало на так звані нерозкриті покупки — випадки, коли дані про закупівлю не публікуються, але фіксуються в агрегованій статистиці.

ETF: подвійне зростання

У другому кварталі 2025 року глобальні біржові фонди, забезпечені золотом, збільшили свої запаси на 170 тонн майже вдвічі порівняно з минулим кварталом. Таким чином, за перше півріччя чистий притік в ETF склав 397 тонн — це найкращий результат з пандемійного 2020 року, коли за шість місяців приплив досяг рекордних 734 тонн.

Відновлення інтересу до «золотих» ETF пояснюється одразу кількома чинниками: зростанням цін на дорогоцінний метал, тривогами навколо глобальної торговельної політики, сплесками геополітичної напруженості та інфляційними ризиками, пишуть автори доповіді. Інвестиції в ETF йшли у всіх регіонах без винятку.

Найбільший попит спостерігався у Північній Америці, де фонди додали 73 тонни (на $8 млрд), довівши сукупні запаси до 1857 тонн. Азіатські фонди залучили майже стільки — 70 тонн, незважаючи на те, що загальний обсяг активів у них у п'ять разів менший. Основний внесок до азіатського попиту внесли китайські фонди (+61 тонна), але позитивна динаміка спостерігалася і в Японії, і в Індії.

Крім того, японські взаємні фонди, які купують ETF-акції, за квартал зібрали $2 млрд.

У Європі притік склав 24 тонни, з яких 14 припало на Швейцарію і 4 — на Велику Британію. Інші регіони, включаючи Австралію та ПАР, забезпечили сукупний приплив у 4 тонни ($334 млн).

Інвестиції в золоті зливки та монети у другому кварталі 2025 року зросли на 11% у річному вираженні, досягнувши 307 тонн, випливає зі звіту WGC. Незважаючи на помірне зниження порівняно з першим кварталом, попит залишився вищим за середні п'ятирічні рівні. Сумарно за півріччя роздрібні інвестиції у золото досягли максимуму з 2013 року.

Золоті зливки: максимум із 2013 року

Китай став головним драйвером ринку: місцеві інвестори придбали 115 тонн золота, що у поєднанні із сильним першим кварталом дало 239 тонн за півріччя (+26% р/р). У грошах квартальний рекорд склав 83 млрд юанів ($12 млрд). Причинами стали економічна нестабільність, слабкість фондового ринку та ринку нерухомості, зниження ставок та «поведінковий ефект» від покупок з боку Народного банку Китаю. Додатковим стимулом стали регуляторні послаблення, що дозволили страховикам брати участь у золотому ринку.

В Індії попит становив 46 тонн (+7% р/р), став восьмим кварталом зростання поспіль. Високі ціни змістили попит у бік дрібних монет та посилили інтерес до онлайн-покупок.

На Близькому Сході та в Туреччині картина змішана. У Туреччині попит обвалився вдвічі — до 15 тонн ($2 млрд), що пояснюється поверненням інтересу до депозитів після корекції цін. Водночас в Ірані інвестиції перевищили 13 тонн — максимум за шість років, на тлі високої інфляції та конфлікту з Ізраїлем. Побоювання щодо поширення конфлікту з Ізраїлем також сприяли зростанню інвестицій в ОАЕ.

У США попит впав до 9 тонн мінімального рівня з кінця 2019 року. Інвестори фіксували прибуток, а запроваджені тарифи на деякі види злитків знизили приплив нових покупок. В результаті обсяг інвестицій у грошовому вираженні впав на 35%, до $929 млн.

У Європі ситуація інша: у другому кварталі попит зріс більш ніж удвічі — до 28,4 тонни, що на 156% вище, ніж роком раніше (порівняно з попереднім кварталом зростання склало 6%), переважно за рахунок Німеччини. Інвестори виявили активність в умовах макроекономічної невизначеності та зростання цін, особливо в сегменті злитків та монет невеликої ваги (1−20 грамів), йдеться у матеріалах організації.

В Азії та Австралії попит також був стійким. У Південній Кореї зростання на 30% р/р, в Австралії — на 18% р/р. Винятком став В'єтнам, де дорогий долар та падіння курсу донга викликали зниження попиту на 20%, незважаючи на зростання у доларовому вираженні.

Прогноз WGC

У WGC очікують, що попит на золото в другому півріччі 2025 залишиться стійким, незважаючи на локальні коливання. Інвестиційний інтерес до золота збережеться, хоча темпи припливу коштів у ETF можуть тимчасово сповільнитися через переоцінку долара та ринкову волатильність. Роздрібний попит, особливо в Китаї та Індії, може трохи послабшати після рекордного першого півріччя, але залишиться вищим за багаторічні середні.

Центральні банки, незважаючи на уповільнення покупок у другому кварталі, продовжать акумулювати золото, переорієнтовуючи резерви у бік захисних активів. Ювелірний попит, навпроти, навряд чи помітно відновиться через високі ціни і стримане зростання доходів. При цьому видобуток золота зростатиме завдяки високим цінам та розширенню виробництва, а переробка збільшиться лише помірковано — споживачі не поспішають розлучатися із запасами, очікуючи подальшого зростання цін.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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