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4 серпня 2025, 9:20

Прем'єр Баварії хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер висловився за скасування соціальних виплат для українських біженців, які прибувають в Німеччину через війну рф. Про це він наголосив він у неділю, 3 серпня, під час «літнього інтерв'ю» на телеканалі ZDF, пише DW.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер висловився за скасування соціальних виплат для українських біженців, які прибувають в Німеччину через війну рф.
Фото: kontentmedia.com.ua

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«Потрібно забезпечити, щоб більше не було жодних виплат „бюргергельд“ (гроші для громадян) для всіх, хто прибуває з України. Це має стосуватися не лише тих, хто приїде в майбутньому, а всіх», — наголосив він.

На його переконання, виплата допомоги «заважає інтеграції на ринку праці». Зедер пояснив, що «немає жодної країни у світі», яка б ставилася до біженців з України так, як Німеччина з виплатами «бюргергельд». За його словами, це є однією з причин, чому «так мало людей з України працевлаштовані», незважаючи на наявність гарної освіти.

Кілька днів тому представник ХСС у Бундестазі, експерт з питань зовнішньої політики Штефан Маєр зазначав, що українські чоловіки-біженці віком від 18 до 63 років, більше не повинні отримувати «бюргергельд». «Треба нарешті покласти край виплатам для українців-чоловіків у віці, коли вони здатні до військової служби», — сказав він в інтерв'ю Bild.

У коаліційній угоді правлячих у ФРН Християнсько-демократичного союзу, ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини зазначається, що будь-хто, хто в'їжджає з України після 1 квітня 2025 року, як і біженці з інших країн, отримуватиме лише виплати для шукачів притулку та більше не отримуватиме соцдопомогу «бюргергельд».

Як повідомлялось, у 2024 році понад 700 тисяч українських біженців отримали у ФРН 6,3 мільярда євро соціальної допомоги «бюргергельд».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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zephyr
zephyr
4 серпня 2025, 10:46
#
Пора бы уже. Все кто хотел- уже могли язык на B1 выучить за эти годы и пойти работать. На детей, инвалидов и пенсов- выплаты не убирают, как-то в статье промолчали.
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korvin29
korvin29
4 серпня 2025, 11:46
#
У меня подруга выучила немецкий на С1 и нашла несколько работ на неполный рабочий день,так ей уже предлагали гражданство начать получать или оформлять.
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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
4 серпня 2025, 11:56
#
Вони вже 2 роки як «хочуть», як завжди поговорили і досить
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