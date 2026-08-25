Інфляція в окупованому Криму випередила російську у 2,5 рази: ціни на бензин підскочили на 142,47%

Річна інфляція в тимчасово окупованому Криму в липні 2026 року значно перевищила середній показник у росії. У Криму вона сягнула 15,79%, у Севастополі — 14,74%, тоді як загалом у рф становила 5,98%, свідчать дані Росстату, які проаналізував The Insider.

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Які причини рекордної інфляції

Одним із головних чинників стала вартість пального. У Криму бензин за липень подорожчав на 142,47%, а в річному вимірі — на 211,37%. У Севастополі моторне паливо зросло в ціні на 59,36% за місяць і на 180,76% за рік.

Для порівняння: в середньому по росії пальне за рік подорожчало на 26,14%. Тобто на окупованому півострові ціни на нього зростали в кілька разів швидше.

У Центробанку рф причинами назвали ремонт нафтопереробних заводів і проблеми з доставкою нафтопродуктів до Криму. Регулятор зазначив, що скорочення пропозиції пального через логістичні труднощі особливо позначилося на Севастополі.

Подорожчання пального вже вплинуло на інші групи товарів. Зокрема, у Севастополі будівельні матеріали в липні подорожчали на 15,43%, а за рік — на 22,43%. Регулятор пояснює це зростанням витрат на доставку та підвищенням зарплат водіїв.

Ціни на продовольство в Севастополі за рік зросли на 13,43%, тоді як у середньому в росії — на 4,39%. Найпомітніше подорожчали яйця: на 44,92% за липень і на 47,34% у річному вимірі. Серед причин — скорочення виробництва на місцевих птахофабриках і дорожча логістика.

Додатковим чинником стали періодичні відключення електроенергії. Через них жителі Севастополя активніше купували продукти тривалого зберігання: цукор за липень подорожчав на 16,42%, макарони та крупи — на 13,91%. У річному вимірі ціна цукру зросла майже на 49,5%.

Що з туризмом у Криму

Водночас логістичні проблеми вдарили по туристичній галузі. Туристичний потік до Севастополя зменшився через ускладнену транспортну доступність, тому пансіонати та санаторії знижували ціни: санаторно-оздоровчі послуги в липні подешевшали на 16%.

Як повідомляв «Мінфін», у липні споживчі ціни в Україні зросли на 0,3% порівняно з червнем. У річному вимірі інфляція становила 7,7%, а базова — 8,1%.