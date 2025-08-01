Державний «Укргазбанк» продав свій центральний офіс, розташований на вулиці Старонаводницькій у престижному Печерському районі столиці, за 317,9 млн грн. До 1 листопада банк планує переїхати в нове приміщення, яке раніше орендував Приватбанк. Про це свідчать дані на сайті ProZorro.Sale, передає Інтерфакс-Україна.
1 серпня 2025, 19:45
Укргазбанк переносить свій центральний офіс в інше приміщення
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Деталі аукціону
Аукціон з продажу офісного комплексу тривав з 27 червня по 14 липня 2025 року. Початкова вартість об'єкта становила 341,8 млн грн, однак згодом її було знижено.
У торгах взяв участь лише один учасник — ТОВ «Доля і Ко. ЛТД», яке й стало новим власником приміщення. Власниками компанії-покупця є члени родини Татарінцевих.
Нова адреса банку
Як з'ясувало видання «Телеграф», новою адресою центрального офісу Укргазбанку стане будівля на вулиці Ковпака, 29 у Голосіївському районі Києва. Раніше в цьому приміщенні розміщувався центральний офіс Укрсоцбанку, а згодом — Приватбанку.
«Укргазбанк» вже підписав п'ятирічну угоду про оренду нової локації і планує завершити переїзд до 1 листопада 2025 року.
Джерело: Мінфін
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