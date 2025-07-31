Капіталізація криптоказначейських компаній зросла до $160 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 липня 2025, 14:02

Капіталізація криптоказначейських компаній зросла до $160 млрд

Сукупна ринкова капіталізація публічних компаній, які тримають криптовалюти на балансі, зросла до $160 млрд — порівняно з приблизно $90 млрд на початку 2024 року. Про це пише Incrypted з посиланням на The Block.

Сукупна ринкова капіталізація публічних компаній, які тримають криптовалюти на балансі, зросла до $160 млрд — порівняно з приблизно $90 млрд на початку 2024 року.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з виданням, цей стрибок свідчить про нову тенденцію: інвестори дедалі частіше шукають експозицію до крипторинку через фондовий ринок.

Зростання за останні шість місяців відображає зміни в підходах до корпоративного управління активами, зауважили аналітики.

Крім того, криптовалюти дедалі частіше визнаються легітимними активами в структурі балансу, а оголошення про криптоскарбниці часто супроводжуються двозначним зростанням вартості акцій відповідних компаній.

Ключовим показником оцінювання таких компаній є mNAV (множник чистої вартості активів), який розраховується шляхом ділення вартості підприємства на чисту вартість токена.

Хоча багато таких компаній торгуються з премією до mNAV, це не завжди свідчить про реальне важелеве експонування, оскільки ціну часто підіймає спекулятивна активність. Премія радше вказує на довіру ринку до професійного управління криптоактивами та інституційної легітимності, ніж на фактичне забезпечення активами, наголосили експерти.

До того ж, криптоказначейства відкривають нові можливості для великих холдерів токенів, які прагнуть вийти з позицій без тиску на ринок. Замість прямого продажу на біржах, що може обвалити ціну, кити можуть передавати токени у криптотрезорні компанії в обмін на акції.

Ці акції потім продаються через традиційні фінансові ринки, забезпечуючи вищу ліквідність і стабільнішу цінову динаміку. Такий механізм підтримує наратив «диверсифікованого трезору», а не виглядає як «злив токенів».

Цей тренд не лише вирішує проблему ліквідності на крипторинку, а й формує нові інвестиційні інструменти на перетині традиційних фінансів і Web3.

Проте стійкість поточної оцінки ринку залежатиме від успішного впровадження стратегій і результативності криптоактивів, що лежать в основі казначейств.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами