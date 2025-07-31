Капіталізація криптоказначейських компаній зросла до $160 млрд

Сукупна ринкова капіталізація публічних компаній, які тримають криптовалюти на балансі, зросла до $160 млрд — порівняно з приблизно $90 млрд на початку 2024 року. Про це пише Incrypted з посиланням на The Block.

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Що відомо

Згідно з виданням, цей стрибок свідчить про нову тенденцію: інвестори дедалі частіше шукають експозицію до крипторинку через фондовий ринок.

Зростання за останні шість місяців відображає зміни в підходах до корпоративного управління активами, зауважили аналітики.

Крім того, криптовалюти дедалі частіше визнаються легітимними активами в структурі балансу, а оголошення про криптоскарбниці часто супроводжуються двозначним зростанням вартості акцій відповідних компаній.

Ключовим показником оцінювання таких компаній є mNAV (множник чистої вартості активів), який розраховується шляхом ділення вартості підприємства на чисту вартість токена.

Хоча багато таких компаній торгуються з премією до mNAV, це не завжди свідчить про реальне важелеве експонування, оскільки ціну часто підіймає спекулятивна активність. Премія радше вказує на довіру ринку до професійного управління криптоактивами та інституційної легітимності, ніж на фактичне забезпечення активами, наголосили експерти.

До того ж, криптоказначейства відкривають нові можливості для великих холдерів токенів, які прагнуть вийти з позицій без тиску на ринок. Замість прямого продажу на біржах, що може обвалити ціну, кити можуть передавати токени у криптотрезорні компанії в обмін на акції.

Ці акції потім продаються через традиційні фінансові ринки, забезпечуючи вищу ліквідність і стабільнішу цінову динаміку. Такий механізм підтримує наратив «диверсифікованого трезору», а не виглядає як «злив токенів».

Цей тренд не лише вирішує проблему ліквідності на крипторинку, а й формує нові інвестиційні інструменти на перетині традиційних фінансів і Web3.

Проте стійкість поточної оцінки ринку залежатиме від успішного впровадження стратегій і результативності криптоактивів, що лежать в основі казначейств.