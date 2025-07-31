Кредит готівкою: банк, МФО чи кредитна спілка — що вибрати?

Потреба в додатковому фінансовому ресурсі може виникнути раптово — у випадку хвороби, термінового ремонту, переїзду чи підтримки родини. Особливо це актуально в умовах війни, коли нестабільність підсилює потребу у «фінансовій подушці» або швидкому доступі до коштів. Один із найпростіших способів отримати потрібну суму — кредит готівкою.

В Україні такий кредит можна взяти у банках, мікрофінансових організаціях (МФО) та кредитних спілках. У кожного варіанта свої плюси й мінуси. Розглянемо кожен із них окремо, щоб обрати найзручніший та найвигідніший спосіб кредитування.

Варіант № 1: Кредит готівкою в банку

Чому більшість позичальників обирають банки

Коли мова заходить про кредити, найчастіше згадують банки. Це найнадійніший, хоча й не завжди найшвидший спосіб отримати позику. Банки працюють за чіткими правилами, встановленими Національним банком, і мають репутацію фінансових установ, які гарантують безпеку угод.

Ключова перевага банківського кредитування — у поєднанні надійності, прозорих умов та широкого вибору. Можна вибрати зручний графік погашення або спеціальні програми для конкретних цілей — придбання авто, ремонт чи навчання. Відсоткові ставки тут, зазвичай, нижчі, ніж у МФО чи кредитних спілках.

Втім, вимоги до позичальників у банків вищі: потрібен стабільний дохід, гарна кредитна історія або офіційне працевлаштування. Через це деякі клієнти можуть отримати відмову, а процес оформлення триває довше, ніж в МФО, оскільки банк ретельно перевіряє документи й оцінює платоспроможність.

Попри це, для багатьох клієнтів банківський кредит залишається найзручнішим варіантом. У деяких випадках рішення ухвалюється автоматично, без додаткових довідок, а оформити кредит можна навіть онлайн. У результаті клієнт отримує адекватні відсотки, прозорі умови та можливість позичити більші суми, ніж у небанківських установах.

Що пропонують банки

Про умови кредитування у банках можна скласти враження на прикладі пропозицій двох фінустанов, які активно кредитують українців.

Ощадбанк

Ощадбанк пропонує одні з найвигідніших умов кредитування на ринку — з низькою ставкою, державною підтримкою та довгими строками погашення.

Банк надає готівкові кредити на суму від 10 000 до 500 000 грн строком до 60 місяців, а за програмою «Енергонезалежність» — до 1 000 000 грн до 10 років із державною компенсацією частини вартості.

Це унікальна можливість не лише отримати фінансову підтримку, а й зменшити фактичну вартість кредиту завдяки співфінансуванню від держави та міжнародних партнерів — зокрема, ЄБРР.

Ставка — одна з найнижчих серед держбанків — стартує від 21% річних, а для відповідальних позичальників передбачене зниження відсоткової ставки вже після 5 вчасних платежів. На відміну від багатьох банків, Ощад не стягує жодних штрафів за дострокове погашення, що дає змогу клієнтам заощадити ще більше.

Оформити кредит можна просто: у відділенні або дистанційно, з мінімальним набором документів. Рішення ухвалюється швидко — зазвичай протягом 2−4 годин, а кошти оперативно зараховуються на картковий рахунок.

Ощад — один із небагатьох банків, що активно кредитують пенсіонерів, які отримують пенсію в банку (до 65 років), а також підтримують клієнтів, які інвестують у власну енергоефективність, освіту чи авто. Саме тому, за словами представників банку, у 2025 році попит на кредити зріс удвічі, а середній чек збільшився — клієнти довіряють і беруть більше.

Sense Bank

Sense Bank пропонує одну з найгнучкіших і найдіджиталізованіших моделей готівкового кредитування на ринку. Готівковий кредит у банку можна отримати на суму від 5 000 до 1 000 000 грн, строком від 6 до 60 місяців. Попри формальну річну ставку від 0,01%, фактична вартість кредиту формується за рахунок комісії за обслуговування кредиту і до 31.07 складає 2,15−2,35% на місяць, реальна річна відсоткова ставка залежить від розміру й строку кредиту, і може складати від 46,85% — 60,55%. З 01.08.25 комісія за обслуговування кредиту становитиме 2,15−2,55% на місяць. Реальна річна відсоткова ставка залежить від розміру й строку кредиту, та може складати від 46,85% — 66,78%.

Оформлення доступне через мобільний застосунок Sense SuperApp, у відділеннях банку, через контакт-центр або навіть у міні-відділеннях у ТЦ «Епіцентр». Рішення ухвалюється до 24 годин (зазвичай швидше). Довідка про доходи потрібна лише при сумі кредиту від 50 000 грн, доступність поширюється на ФОП, пенсіонерів і клієнтів без офіційного працевлаштування. Банк наголошує на перевагах прозорості, відсутності прихованих платежів і повної цифрової взаємодії. За даними банку, у 2025 році попит на готівкові кредити стабільно зростає, а головна тенденція — перехід до повного онлайн-оформлення. Зараз усе більше клієнтів віддають перевагу саме такому способу взаємодії з банком, а також очікують гнучкості умов і зрозумілих фінансових моделей. У Sense Bank це реалізовано максимально технологічно.

Варіант № 2: МФО — мінімум формальностей, максимум швидкості

Мікрофінансові організації — другий, за популярністю, варіант для отримання готівкової позики. Їхня головна перевага — швидкість і простота оформлення. Щоб отримати позику, достатньо мати лише паспорт та ідентифікаційний код, а іноді — навіть просто їхні серійні номери. Не потрібні довідки з роботи, підтвердження доходів чи поручителі. Весь процес займає в середньому 15 хвилин: клієнт приходить до офісу або заходить на сайт, заповнює мінімальну анкету й за декілька хвилин отримує кошти на картку.

Саме завдяки цьому МФО стали популярними серед українців, які:

мають неідеальну кредитну історію;

не можуть надати довідку про доходи;

потребують гроші терміново, а не за 1−2 дні, як це часто буває в банках.

При цьому, попри поширені стереотипи, МФО в Україні працюють на законних підставах — їх діяльність регулюється Законом «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Для ведення діяльності вони отримують ліцензію від профільної комісії. Але варто розуміти: простота доступу до коштів компенсується їхньою вартістю.

Основний мінус МФО — високі відсотки. Реальні відсоткові ставки в мікрофінансових організаціях (МФО) в Україні значно вищі, ніж у банках, і часто коливаються в межах 365% річних та вище. Такі кредити справді можуть виручити «до зарплати», але для більших або довгострокових цілей вони не підходять.

МФО часто не вимагають зазначати мету кредиту, тож ці кошти можна використати на будь-що. Але саме через це важливо бути особливо уважним: надто легкий доступ до грошей може так само легко обернутися борговою пасткою, якщо не розрахувати свої можливості.

Варіант № 3: Кредитні спілки — альтернатива для своєї спільноти

Кредитна спілка — це фінансова установа, яка об'єднує фізичних осіб за місцем проживання, роботи або належності до спільної організації. Її головна мета — не прибуток, а взаємодопомога: одні учасники вкладають гроші у вигляді паїв чи депозитів, інші — беруть кредити.

Такі спілки працюють на законних підставах, під наглядом НБУ, а їхні члени — не просто клієнти, а співвласники з правом голосу. Саме це дає можливість впливати на діяльність установи, брати участь у зборах, контролювати фінансову звітність.

Головна перевага кредитної спілки — індивідуальний підхід. Тут простіші умови оформлення, гнучкі графіки погашення, часто — відсутність штрафів за прострочення, а також нижчі вимоги до документів і кредитної історії. Водночас реальна ставка кредитування може коливатись в межах 60−120% річних, що менше, ніж у МФО, але вище за банк.

Частка кредитних спілок у фінансовій системі України не перевищує 1%, однак вони відіграють важливу соціальну роль. Вони особливо затребувані у невеликих містах і селах, де мало банківських відділень або альтернативних сервісів. Крім того, спілки охоче працюють з пенсіонерами, людьми без офіційного працевлаштування чи фермерами.

Оформити кредит у КС можна лише після вступу: подається заява, сплачуються вступний і пайовий внески. І лише після цього клієнт стає учасником системи, побудованої на принципах взаємної довіри.

Висновок

Кредит готівкою — цілком звична практика у ситуаціях, коли гроші потрібні терміново, а власних ресурсів бракує. Вибрати оптимальний варіант наразі нескладно.

Банки пропонують прозорі, зрозумілі умови, великі кредитні ліміти та помірні відсотки. Особливо зручно тим, хто вже є клієнтом банку: у такому випадку рішення можуть ухвалюватися за лічені хвилини, а вся взаємодія — від заявки до підписання — відбувається онлайн.

МФО підходять тим, кому потрібні гроші «тут і зараз». Мінімум документів, швидке зарахування коштів і доступ навіть для тих, у кого неідеальна кредитна історія. Проте варто пам’ятати: за швидкість доведеться заплатити високими відсотками та короткими строками погашення.

Кредитні спілки — це компроміс для тих, хто цінує індивідуальний підхід і хоче бути частиною фінансової спільноти, а не просто клієнтом. Це зручний варіант для регіонів або тих, кому відмовили інші кредитори. Але перед отриманням коштів необхідно стати членом спілки.

Незалежно від того, який кредит ви оберете, головне — брати його відповідально: реально оцінювати свої можливості, уважно читати умови договору та уникати прострочень. Кредит може бути безпечним інструментом, якщо користуватися ним обдумано.