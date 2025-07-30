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30 липня 2025, 18:16

В Україні запустять мобільний застосунок для купівлі квитків на автобуси від легальних перевізників

Міністерство розвитку громад та територій готує до запуску мобільний додаток для придбання квитків на міжнародні автобусні рейси легальних перевізників, повідомив в інтерв'ю Forbes Ukraine заступник міністра Сергій Деркач. Застосунок буде схожим на мобільний додаток від «Укрзалізниці» та запрацює у тестовому режимі вже восени.

Міністерство розвитку громад та територій готує до запуску мобільний додаток для придбання квитків на міжнародні автобусні рейси легальних перевізників, повідомив в інтерв'ю Forbes Ukraine заступник міністра Сергій Деркач.
Фото: 34travel.me

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Деталі

Потреба у запуску мобільного додатку від держави викликана неможливістю регулювати цей ринок в інші способи, пояснив Деркач.

Міністерство уклало низку партнерств із кількома платформами із продажу квитків на кшталт Tickets.ua, пояснив він. «Але ніхто не може змусити їх перевіряти перевізників, — зазначив він. — Це призводить до продажу квитків на нелегальні маршрути».

Мобільний додаток від уряду працюватиме на основі даних порталу autobus.gov.ua, де вже можна перевірити легальність перевізника.

До кінця року портал оновлять, додавши можливість перевізнику управляти своїми маршрутами, продавати квитки, повідомив Деркач. А пасажиру — купувати виключно легальні рейси.

У тестовому режимі мобільний додаток запрацює вже восени, а повноцінно — з 2026 року. Його розробку підтримають міжнародні партнери.

«Він стане єдиним офіційним ресурсом для міжнародних перевезень в Україні. Це буде щось на кшталт мобільного додатку „Укрзалізниці“, але для автобусів», — повідомив Деркач.

У додатку буде можливість залишати відгуки про перевізників і маршрути. Усі скарги автоматично отримуватиме «Укртрансбезпека», й перевізник нестиме відповідальність за порушення.

Джерело: Мінфін
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