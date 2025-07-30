Державний Sense Bank та Timac Agro Ukraine розпочали спільну програму кредитування: «Твій відмінний урожай з продукцією від Timac Agro Ukraine та кредитом від Sense Bank, ставка від 0,01% річних». Про це повідомили представники банку на своєму сайті. За словами банкірів, спільна партнерська програма створена для підтримки аграрного сектору України.

За умовами партнерської програми діє знижена відсоткова ставка від 0,01% річних. Крім того, партнерська знижка застосовується до державної програми кредитування «Доступні кредити 5−7−9%» тобто процентна ставка по ній становить 8 % річних для мікробізнесу замість 13%, 10% річних — для середнього бізнесу замість 15%.

Як зазначається у новині, за умовами програми «Твій відмінний урожай з продукцією від Timac Agro Ukraine та кредитом від Sense Bank, ставка від 0,01% річних» можна отримати до 7,5 мільйона гривень кредитних коштів без забезпечення, а строк такої позики може становити до 12 місяців. Комісія ж становить 0% або 1,5% залежно від обраної програми фінансування.

Графік погашення основної заборгованості можна обрати: щомісячно рівними частинами або адаптований до агросезону. Попереднє рішення про фінансування Sense Bank надає за 24 години при мінімальному пакету документів.

Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова зазначила, що підтримка аграрного сектору є важливою частиною роботи банку: «Аграрний сектор залишається флагманом української економіки. Тому підтримка такої надважливої галузі — це безумовний пріоритет у роботі нашого банку. Такі партнерські програми є чудовим інструмент для отримання необхідного фінансування фермерами в Україні, оскільки дозволяють з мінімальними зайвими витратами покращити результати їхньої важливої роботи», — підкреслила пані Шумунова.

Генеральний директор Timac Agro Ukraine Євген Донцов так прокоментував подію: «Радий повідомити, що Timac Agro Ukraine розпочинає співпрацю із Sense Bank, ще одним надійним фінансовим партнером, який підтримуватиме наших клієнтів у питаннях пільгового фінансування. Це партнерство — частина нашої стратегії з підвищення доступності інноваційних рішень для українських аграріїв. Ми розуміємо, наскільки важливо мати фінансову підтримку у вирішальні моменти, особливо в нинішніх умовах. Саме тому ми прагнемо створювати ефективні інструменти, що дозволяють аграріям інвестувати в родючість своїх ґрунтів і стабільність урожаю. Дякую команді за активну роботу над цим проєктом! Попереду — ще більше можливостей для наших клієнтів та партнерів. Разом — сильніші».