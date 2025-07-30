Як зберегти гроші у валюті без банків: стейблкоїни, як альтернатива долару «під подушкою»

У часи нестабільності українці традиційно шукають способи зберегти заощадження у валюті. Традиційна готівка — долар чи євро — здається знайомою і зрозумілою, але має свої нюанси: її не зовсім безпечно зберігати вдома, а у разі потреби — непросто переказати або швидко обміняти. Тому на зміну долару «під подушкою» дедалі частіше приходять цифрові активи нового покоління — стейблкоїни. Вони поєднують стабільність фіатної валюти з перевагами сучасних технологій.

Що таке стейблкоїни

Стейблкоїни — це криптовалюти, курс яких прив’язаний до стабільних активів: зазвичай до долара США (як USDT чи USDC), рідше — до євро, золота чи інших цінностей. На відміну від звичних криптовалют, стейблкоїни не схильні до різких коливань ціни. Один токен USDT завжди коштує близько 1 долара, і саме в цьому — їх головна перевага.

Щоб забезпечити стабільність, емітенти зберігають у резерві реальні активи на суму, еквівалентну кількості випущених токенів. Це дозволяє користувачам поєднати стабільність долара з перевагами цифрової форми — швидкістю, доступністю, анонімністю і глобальністю.

Як працюють стейблкоїни

Принцип дії простий: користувач купує стейблкоїн на суму, яку хоче зберегти або переказати, і зберігає його в криптогаманці чи виводить на біржу, чи обмінник. Якщо потрібно, ці токени можна обміняти назад на гривні, долари чи іншу валюту — хоч за декілька хвилин, хоч за декілька місяців.

На відміну від банківських систем, тут немає вихідних, валютного контролю чи обмежень щодо лімітів. Гроші завжди доступні, незалежно від географії або часу доби.

Чому українці переходять на стейблкоїни

Після початку повномасштабної війни українці зіткнулись із низкою валютних обмежень: заборона транскордонних переказів, ліміти на купівлю валюти, обмежений доступ до валютних рахунків. На тлі інфляції, знецінення гривні та нестабільного курсу долара інтерес до альтернативних фінансових інструментів лише зростав.

У таких умовах стейблкоїни стали реальним способом захистити свої заощадження. За даними декларацій, у 2024 році саме USDT був найпопулярнішим цифровим активом серед українських держслужбовців — це красномовний індикатор довіри до цього інструменту з боку освіченої та обізнаної аудиторії.

Як українці використовують стейблкоїни

Стейблкоїни поєднують у собі стабільність фіатних валют і гнучкість цифрових активів. Це надає їм універсальності — їх застосовують у багатьох фінансових сценаріях, і з кожним роком таких сценаріїв стає більше.

Насамперед стейблкоїни стали популярним інструментом для збереження заощаджень. У часи, коли гривня нестабільна, а доступ до готівкової валюти обмежений, цифровий еквівалент долара або євро — саме вони стали зручним і доступним способом убезпечити накопичення. Користувач може купити USDT чи USDC і зберігати ці токени у криптогаманці або на біржі, не побоюючись раптових курсових стрибків чи інфляції.

Крім того, стейблкоїни широко використовуються для переказів за кордон. Це особливо актуально для фрілансерів, ІТ-фахівців, малого бізнесу та родин, які мають близьких у інших країнах. Транзакції проходять миттєво, без вихідних і банківських комісій, а завдяки стабільному курсу користувачі не втрачають у вартості під час переказу.

Вони також стали інструментом фінансової гнучкості для інвесторів. Під час падіння крипторинку багато хто тимчасово «паркує» свої активи у стейблкоїнах, щоб перечекати період просідання. Це дозволяє уникнути збитків і повернутись до інвестування, коли ринок стабілізується.

Окремий напрям — депозити. Деякі користувачі зберігають USDT або USDC на спеціалізованих платформах, що пропонують відсоткову ставку. Дохідність таких депозитів може сягати 4−6% річних, а іноді й більше, особливо для нових клієнтів або в рамках промоакцій.

Якщо раніше стейблкоїни асоціювались передусім із трейдингом або криптобіржами, то нині це повноцінна альтернатива готівці, банківським рахункам і навіть ощадним продуктам. Їх використовують як для разових операцій, так і для регулярного управління фінансами — зокрема, тими, що потребують конвертації у валюту або міжнародних переказів.

Світовий тренд лише підтверджує цю динаміку: згідно з данимиVisa, лише за рік — із березня 2024-го до березня 2025-го — обсяг транзакцій у стейблкоїнах зріс із $523 до $671 млрд.

Як вибрати сервіс для обміну: приклад IZI Exchange

Із популярністю цифрових активів зростає і кількість сервісів, що пропонують їх купівлю-продаж. Але далеко не всі вони однаково зручні й безпечні. Щоб не ризикувати коштами, користувачам варто звертати увагу на декілька речей: прозорість, швидкість операцій, захист даних, наявність AML-моніторингу та відсутність прихованих комісій.

Один із сервісів, який відповідає цим критеріям, — IZI Exchange. Це український криптообмінник, який дозволяє швидко та без зайвих складнощів обміняти гривні на USDT або USDC, і навпаки. Його особливості:

Прозорість. Курс, який бачить користувач на сайті, є остаточним і фіксується при створенні заявки. Немає прихованих платежів або несподіваних комісій.

Курс, який бачить користувач на сайті, є остаточним і фіксується при створенні заявки. Немає прихованих платежів або несподіваних комісій. Безпека. Усі транзакції проходять через AML-моніторинг, що мінімізує ризики блокування. KYC-запит застосовується лише в разі потреби — без бюрократії.

Усі транзакції проходять через AML-моніторинг, що мінімізує ризики блокування. KYC-запит застосовується лише в разі потреби — без бюрократії. Зручність. Обмін відбувається у декілька кроків, інтерфейс простий, без зайвих функцій, притаманних біржам.

Обмін відбувається у декілька кроків, інтерфейс простий, без зайвих функцій, притаманних біржам. Аудиторія. Основні клієнти — підприємці, IT-фахівці та приватні особи, які хочуть мати гнучкий доступ до валюти без банківських обмежень.

У періоди падіння курсу BTC користувачі часто переводять активи в USDT через IZI Exchange, щоб перечекати нестабільність і зберегти вартість своїх інвестицій. А дехто використовує сервіс, як зручний спосіб відправки коштів за кордон чи виведення крипти на картку.

Висновки

Тримати валюту «під подушкою» — ненайкраща стратегія в ХХІ столітті. Стейблкоїни дають змогу поєднати стабільність долара з гнучкістю цифрових інструментів, забезпечуючи збереження, швидкість і контроль над власними грошима.

І якщо ще декілька років тому цифрові активи здавалися чимось складним і незрозумілим, то сьогодні вони — частина фінансової рутини для мільйонів українців. А зручні сервіси, на кшталт IZI Exchange, роблять доступ до стейблкоїнів таким самим простим, як і звичний обмін у касі — тільки без черг, комісій і обмежень.