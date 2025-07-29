Дефолт за ВВП-варантами: Нових переговорів із кредиторами немає

Міністерство фінансів України підтвердило, що продовжує діалог із власниками ВВП-варантів, за якими держава оголосила дефолт на початку літа. Однак, нових раундів переговорів щодо реструктуризації цих фінансових інструментів не відбувалося з квітня 2025 року. Про це повідомили у Мінфіні у відповідь на запит ЕП.

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«Міністерство фінансів підтримує постійний діалог з інвесторами, зокрема з власниками ВВП-варантів, як у межах комітету кредиторів, так і поза ним. У квітні 2025 року відбувся раунд закритих переговорів, про який було публічно повідомлено», — йдеться у відповіді відомства.

Мета: боргова стійкість до кінця 2025 року

У Мінфіні зазначають, що чіткого терміну для завершення реструктуризації ВВП-варантів немає, але Україна залишається «повністю відданою конструктивній та добросовісній взаємодії з усіма зацікавленими сторонами».

«Міністерство фінансів продовжує консультації з метою досягнення справедливої та всеосяжної угоди щодо реструктуризації ВВП-варантів до кінця 2025 року. Мета полягає в тому, щоб забезпечити довгострокову боргову стійкість України, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни», — додали у відомстві, підкреслюючи важливість збалансованого рішення.

На запитання щодо можливих судових позовів від власників варантів з вимогою здійснення пропущеної виплати, у міністерстві повідомили, що такої інформації наразі немає.

Що таке ВВП-варанти

ВВП-варанти — це спеціальні цінні папери, випущені урядом України у 2015 році в рамках реструктуризації зовнішнього боргу. Тоді Міністерство фінансів домовилося про списання 20% з $18 млрд зобов'язань за євробондами, натомість випустивши «інструмент повернення вартості», який розподілили серед кредиторів.

Загальна номінальна вартість ВВП-варантів становить $3,24 млрд, і ці кошти не повертаються як основний борг. Натомість Україна зобов'язана робити щорічні виплати власникам цього інструменту, розмір яких прив'язаний до показників ВВП та темпів його зростання.

Чому виник дефолт

2 червня 2025 року Україна мала здійснити черговий платіж у розмірі $665 млн, проте пропустила його, що й призвело до дефолту за цим інструментом. Важливо зазначити, що цей дефолт не поширюється на інші боргові зобов'язання держави, такі як облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та єврооблігації.

Міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи квітневі переговори, заявляв, що ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує.

«Помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання — це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною РФ проти України. Ці інструменти не мають стати на заваді нашому відновленню», — підкреслив він.

Востаннє Україна здійснювала виплату власникам ВВП-варантів у 2024 році під час реструктуризації зовнішнього боргу, тоді було переказано $200,6 млн.