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29 липня 2025, 13:20

1400 компаній перенесли свої бізнес-номери до lifecell

Станом на липень 2025 року вже більш ніж 1400 підприємств перенесли до мережі lifecell тисячі бізнес-номерів, обравши тарифи та сервіс оператора. У 2025 році lifecell зафіксував зростання обсягів перенесення корпоративних номерів удвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Станом на липень 2025 року вже більш ніж 1400 підприємств перенесли до мережі lifecell тисячі бізнес-номерів, обравши тарифи та сервіс оператора.

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Які тарифи пропонує компанія

Крім того, lifecell наразі зафіксував ціну для нових MNP бізнес-абонентів. За умовами акції «Фікс ціна», компанії, які переносять бізнес-номери до lifecell, мають можливість підключити тариф за 180 грн/місяць з фіксованою вартістю до кінця 2026 року.

Торік lifecell оновив лінійку тарифів для бізнесу, запропонувавши пакети «Бізнес Стартап», «Бізнес Команда», «Бізнес Імпульс», «Бізнес Актив», «Бізнес Прогрес» та популярний серед MNP-клієнтів тариф «Бізнес плюс 199», доступний за ціною 180 грн/місяць для нових перенесених абонентів.

Усі тарифи містять доступ до послуги lifecell Плюс, яка дозволяє щомісяця отримувати дві додаткові послуги без доплати.

Як перенести бізнес-номер

Процедура перенесення бізнес-номерів максимально проста, складається з трьох етапів і зазвичай триває до трьох робочих днів. Для зручності клієнтів lifecell запустив спеціалізований сайт MNP-B2B, де можна подати заявку, ознайомитися з процедурою та отримати інформацію про тарифи.

При перенесенні бізнес-номерів компанія:

  • зберігає поточні номери для зв’язку з клієнтами та партнерами;
  • зберігає всі авторизації у банках, CRM-системах та мобільних застосунках;
  • отримує доступ до персонального експерта з міграції;
  • отримує можливість онлайн-керування послугами.

Бізнес-клієнти можуть перенести до lifecell не лише корпоративні мобільні номери, а й FMC-лінії (конвергентні лінії, які об'єднують мобільний та фіксований зв’язок), щоб отримати додаткову вигоду. У такому випадку компанія бонусом отримує 20 ГБ щомісяця на кожну FMC-лінію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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