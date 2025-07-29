1400 компаній перенесли свої бізнес-номери до lifecell

Станом на липень 2025 року вже більш ніж 1400 підприємств перенесли до мережі lifecell тисячі бізнес-номерів, обравши тарифи та сервіс оператора. У 2025 році lifecell зафіксував зростання обсягів перенесення корпоративних номерів удвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Про це йдеться у повідомленні компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які тарифи пропонує компанія

Крім того, lifecell наразі зафіксував ціну для нових MNP бізнес-абонентів. За умовами акції «Фікс ціна», компанії, які переносять бізнес-номери до lifecell, мають можливість підключити тариф за 180 грн/місяць з фіксованою вартістю до кінця 2026 року.

Торік lifecell оновив лінійку тарифів для бізнесу, запропонувавши пакети «Бізнес Стартап», «Бізнес Команда», «Бізнес Імпульс», «Бізнес Актив», «Бізнес Прогрес» та популярний серед MNP-клієнтів тариф «Бізнес плюс 199», доступний за ціною 180 грн/місяць для нових перенесених абонентів.

Усі тарифи містять доступ до послуги lifecell Плюс, яка дозволяє щомісяця отримувати дві додаткові послуги без доплати.

Як перенести бізнес-номер

Процедура перенесення бізнес-номерів максимально проста, складається з трьох етапів і зазвичай триває до трьох робочих днів. Для зручності клієнтів lifecell запустив спеціалізований сайт MNP-B2B, де можна подати заявку, ознайомитися з процедурою та отримати інформацію про тарифи.

При перенесенні бізнес-номерів компанія:

зберігає поточні номери для зв’язку з клієнтами та партнерами;

зберігає всі авторизації у банках, CRM-системах та мобільних застосунках;

отримує доступ до персонального експерта з міграції;

отримує можливість онлайн-керування послугами.

Бізнес-клієнти можуть перенести до lifecell не лише корпоративні мобільні номери, а й FMC-лінії (конвергентні лінії, які об'єднують мобільний та фіксований зв’язок), щоб отримати додаткову вигоду. У такому випадку компанія бонусом отримує 20 ГБ щомісяця на кожну FMC-лінію.