Ринок оживає: 6,6 млрд грн видано за «єОселя» лише з початку року

Понад 3,6 тисячі українців уже скористалися програмою «єОселя» у 2025 році. Загальний обсяг виданих пільгових кредитів на житло сягнув 6,6 млрд грн. Про це повідомляє Мінекономіки.

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За минулий тиждень видано 157 кредитів на суму 290 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

64 військовослужбовці та представники сектору безпеки

8 медиків

8 педагогів

2 науковці

Кредити під 7% отримали:

55 українців без власного житла

17 ВПО

3 ветеранів

Де видано найбільше кредитів

Найбільше кредитів у межах програми видано в Київській області (51), місті Києві (27), Львівській області (12) та Івано-Франківській області (10).

За типом нерухомості: 94 українці отримали кредити на житло першого продажу, з яких 22 — об'єкти на стадії будівництва. Ще 63 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 18 451 кредит на суму понад 30,7 млрд грн.

Нагадаємо

Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.