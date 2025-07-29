Понад 3,6 тисячі українців уже скористалися програмою «єОселя» у 2025 році. Загальний обсяг виданих пільгових кредитів на житло сягнув 6,6 млрд грн. Про це повідомляє Мінекономіки.
Ринок оживає: 6,6 млрд грн видано за «єОселя» лише з початку року
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За минулий тиждень видано 157 кредитів на суму 290 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:
- 64 військовослужбовці та представники сектору безпеки
- 8 медиків
- 8 педагогів
- 2 науковці
Кредити під 7% отримали:
- 55 українців без власного житла
- 17 ВПО
- 3 ветеранів
Де видано найбільше кредитів
Найбільше кредитів у межах програми видано в Київській області (51), місті Києві (27), Львівській області (12) та Івано-Франківській області (10).
За типом нерухомості: 94 українці отримали кредити на житло першого продажу, з яких 22 — об'єкти на стадії будівництва. Ще 63 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.
Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 18 451 кредит на суму понад 30,7 млрд грн.
Нагадаємо
Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.
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