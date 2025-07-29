Головна інвестподія онлайн — INVESTFEST 2025

Безкоштовна онлайн-конференція про те, як зберегти й примножити капітал в умовах війни.

Дата: 21 серпня 2025

Формат: Онлайн

Участь: Безкоштовна (за попередньою реєстрацією)

INVESTFEST 2025 — це масштабна безкоштовна онлайн-конференція для всіх, хто хоче навчитися розумно керувати особистими фінансами, зберегти заощадження та зробити перші впевнені кроки в інвестуванні. Захід організовує фінансовий портал «Мінфін» з нагоди Дня Незалежності України.

У період нестабільності, війни та інфляційних ризиків питання грамотного розпорядження коштами виходить на перший план. INVESTFEST — це відповідь на запити суспільства: простими словами, з практикою, кейсами та актуальними інструментами.

Що вас чекає на INVESTFEST 2025:

20+ спікерів — досвідчені інвестори, аналітики, економісти, фінансові радники;

від фінансової грамотності до інвестицій у крипту, нерухомість, ОВДП, землю;

покрокові інструкції — як скласти свій перший портфель, які інструменти підходять для старту;

розбір воєнних реалій — валютні обмеження, курс гривні, роль держави, безпека інвестицій;

інвестиції з $100 — реальні приклади і рішення для новачків та досвідчених інвесторів.

Спікери та теми:

Роман Кошовський, інвестор-практик, кофаундер FIREkit та автор каналу «GOALS on FIRE» розповість, як зберегти капітал на фазі його витрачання.

Олена Набатова, криптоінвесторка й авторка книги «Фінансовий геній» поділиться дієвими стратегіями інвестування в криптовалюти.

Володимир Копоть, автор YouTube-каналу Monitor.Estate, відповість, чи справді інвестування в українську нерухомість може стати джерелом пасивного доходу.

Павло Бойко, засновник Gonzo Invest, поділиться успішними інвестиційними стратегіями на українському фондовому ринку.

СЕО Smart Family Office і партнер Toloka.vc виступить із темою про найдорожчі помилки інвесторів та як їх уникнути.

Олександра Нікітіна, адвокат і партнер ECOVIS BONDAR & BONDAR LAW BUREAU, пояснить, як не втратити дохід через податки у 2025.

Ця подія — для тих, хто хоче не лише зберегти заощадження, а й стати фінансово незалежним у майбутньому.

Для кого конференція: