Безкоштовна онлайн-конференція про те, як зберегти й примножити капітал в умовах війни.
29 липня 2025, 9:00
Головна інвестподія онлайн — INVESTFEST 2025
- Дата: 21 серпня 2025
- Формат: Онлайн
- Участь: Безкоштовна (за попередньою реєстрацією)
INVESTFEST 2025 — це масштабна безкоштовна онлайн-конференція для всіх, хто хоче навчитися розумно керувати особистими фінансами, зберегти заощадження та зробити перші впевнені кроки в інвестуванні. Захід організовує фінансовий портал «Мінфін» з нагоди Дня Незалежності України.
У період нестабільності, війни та інфляційних ризиків питання грамотного розпорядження коштами виходить на перший план. INVESTFEST — це відповідь на запити суспільства: простими словами, з практикою, кейсами та актуальними інструментами.
Що вас чекає на INVESTFEST 2025:
- 20+ спікерів — досвідчені інвестори, аналітики, економісти, фінансові радники;
- від фінансової грамотності до інвестицій у крипту, нерухомість, ОВДП, землю;
- покрокові інструкції — як скласти свій перший портфель, які інструменти підходять для старту;
- розбір воєнних реалій — валютні обмеження, курс гривні, роль держави, безпека інвестицій;
- інвестиції з $100 — реальні приклади і рішення для новачків та досвідчених інвесторів.
Спікери та теми:
- Роман Кошовський, інвестор-практик, кофаундер FIREkit та автор каналу «GOALS on FIRE» розповість, як зберегти капітал на фазі його витрачання.
- Олена Набатова, криптоінвесторка й авторка книги «Фінансовий геній» поділиться дієвими стратегіями інвестування в криптовалюти.
- Володимир Копоть, автор YouTube-каналу Monitor.Estate, відповість, чи справді інвестування в українську нерухомість може стати джерелом пасивного доходу.
- Павло Бойко, засновник Gonzo Invest, поділиться успішними інвестиційними стратегіями на українському фондовому ринку.
- СЕО Smart Family Office і партнер Toloka.vc виступить із темою про найдорожчі помилки інвесторів та як їх уникнути.
- Олександра Нікітіна, адвокат і партнер ECOVIS BONDAR & BONDAR LAW BUREAU, пояснить, як не втратити дохід через податки у 2025.
Ця подія — для тих, хто хоче не лише зберегти заощадження, а й стати фінансово незалежним у майбутньому.
Для кого конференція:
- IT-спеціалісти, підприємці, держслужбовці, ветерани;
- всі, хто хоче зрозуміти, як інвестувати в умовах війни, і діяти впевнено.
РЕЄСТРАЦІЯ
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі