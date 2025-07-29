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29 липня 2025, 9:00

Головна інвестподія онлайн — INVESTFEST 2025

Безкоштовна онлайн-конференція про те, як зберегти й примножити капітал в умовах війни.

Безкоштовна онлайн-конференція про те, як зберегти й примножити капітал в умовах війни.
  • Дата: 21 серпня 2025
  • Формат: Онлайн
  • Участь: Безкоштовна (за попередньою реєстрацією)

INVESTFEST 2025  — це масштабна безкоштовна онлайн-конференція для всіх, хто хоче навчитися розумно керувати особистими фінансами, зберегти заощадження та зробити перші впевнені кроки в інвестуванні. Захід організовує фінансовий портал «Мінфін» з нагоди Дня Незалежності України.

У період нестабільності, війни та інфляційних ризиків питання грамотного розпорядження коштами виходить на перший план. INVESTFEST — це відповідь на запити суспільства: простими словами, з практикою, кейсами та актуальними інструментами.

Що вас чекає на INVESTFEST 2025:

  • 20+ спікерів — досвідчені інвестори, аналітики, економісти, фінансові радники;
  • від фінансової грамотності до інвестицій у крипту, нерухомість, ОВДП, землю;
  • покрокові інструкції — як скласти свій перший портфель, які інструменти підходять для старту;
  • розбір воєнних реалій — валютні обмеження, курс гривні, роль держави, безпека інвестицій;
  • інвестиції з $100 — реальні приклади і рішення для новачків та досвідчених інвесторів.

Спікери та теми:

  • Роман Кошовський, інвестор-практик, кофаундер FIREkit та автор каналу «GOALS on FIRE» розповість, як зберегти капітал на фазі його витрачання.
  • Олена Набатова, криптоінвесторка й авторка книги «Фінансовий геній» поділиться дієвими стратегіями інвестування в криптовалюти.
  • Володимир Копоть, автор YouTube-каналу Monitor.Estate, відповість, чи справді інвестування в українську нерухомість може стати джерелом пасивного доходу.
  • Павло Бойко, засновник Gonzo Invest, поділиться успішними інвестиційними стратегіями на українському фондовому ринку.
  • СЕО Smart Family Office і партнер Toloka.vc виступить із темою про найдорожчі помилки інвесторів та як їх уникнути.
  • Олександра Нікітіна, адвокат і партнер ECOVIS BONDAR & BONDAR LAW BUREAU, пояснить, як не втратити дохід через податки у 2025.

Ця подія — для тих, хто хоче не лише зберегти заощадження, а й стати фінансово незалежним у майбутньому.

Для кого конференція:

  • IT-спеціалісти, підприємці, держслужбовці, ветерани;
  • всі, хто хоче зрозуміти, як інвестувати в умовах війни, і діяти впевнено.

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Джерело: Мінфін
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