Україна планує звернутися за додатковим фінансуванням до МВФ

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що, ймовірно, звернеться за додатковим фінансуванням до Міжнародного валютного фонду, оскільки вона прагне задовольнити фіскальні потреби країни, незважаючи на те, що війні з росією кінця не видно. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо

За словами Свириденко, світові донори поки що виділили лише половину з приблизно $75 мільярдів, необхідних для бюджету протягом наступних двох років.

Зокрема, враховуючи, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько $16 мільярдів закінчується у 2027 році, невизначеність щодо тривалості війни, ймовірно, призведе до обговорення нового плану під час перегляду кредитором наступного місяця, сказала прем'єрка.

«Якщо базовий сценарій передбачає, що війна продовжиться наступного року, дуже ймовірно, що у нас буде нова програма МВФ», — сказала Свириденко Bloomberg News.

«Економічні та військові сценарії будуть на порядку денному під час серпневого візиту, «щоб визначити, чи буде нова програма доцільною та якими можуть бути її ймовірні параметри», — сказала вона.

Нова прем'єр-міністр заявила, що також планує найближчими днями дистанційно поговорити з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, з яким вона інтенсивно працювала над угодою щодо корисних копалин, щоб обговорити потенційну фінансову допомогу.

Новий кабінет також прагнутиме співпрацювати зі США щодо закупівлі зброї, включаючи системи протиповітряної оборони Patriot, та спільного виробництва безпілотників.

Це може включати будівництво заводів у США для виробництва безпілотних літальних апаратів, сказала Свириденко.

«Ідея полягає в тому, що ми справді сильна нація — я вважаю, що це один із найкращих у світі прикладів єдиного поля бою для тестування технологій», — сказала прем'єр-міністр.

Швидкий рух

Окрім зміцнення фінансів України, головною метою Свириденко буде нарощування внутрішнього виробництва зброї в країні як захист від ризику втрати зовнішньої допомоги. Але вона дала зрозуміти, що — враховуючи терміновість війни — вікно можливостей «буде дуже коротким».

«Наше завдання — досягти результатів у більшості сфер за дуже короткий проміжок часу», — сказала Свириденко. Вона сказала, що має на меті «досягти чогось протягом наступних кількох місяців».

Будь-яка нова угода з МВФ буде частиною цього. Переговори щодо нової програми очікуються цього року, за словами чиновників, знайомих з думкою фонду та центрального банку України. Вашингтонський кредитор підписав поточну угоду про кредитування два роки тому, порушивши прецедент не надавати позики країні, яка перебуває у стані війни.

Свириденко пообіцяла вирішити всі невирішені питання, включаючи заходи боротьби з корупцією, в рамках чинної програми та так званого Фонду допомоги Україні, фінансової допомоги Європейського Союзу, до кінця року.