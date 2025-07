S&P 500 та Nasdaq знову оновили рекорди

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ситуація на фондовому ринку

Інвестори стежили новинами про переговори між США та їх торговими партнерами, при цьому основна увага ринку була зосереджена на корпоративній звітності, повідомляє Trading Economics.

Котирування акцій Alphabet Inc. зросли на 1%. Холдингова компанія Google у квітні-червні збільшила чистий прибуток на 19% і виручку на 14%, причому обидва показники виявилися кращими за очікування експертів. Також було підвищено прогноз капіталовкладень на поточний рік — до $85 млрд із раніше заявлених $75 млрд.

Вартість Blackstone Inc. піднялася на 3,6%. Обсяг активів під управлінням найбільшої у світі компанії у сфері альтернативних інвестицій у другому кварталі збільшився на 13%, а прибуток перевершив консенсус-прогноз.

Папери Keurig Dr. Pepper подорожчали на 0,2%. Виробник безалкогольних напоїв у минулому кварталі збільшив чистий прибуток на 6,2%, при цьому виручка трохи перевершила очікування.

Ціна акцій Chevron Corp. зріс на 1,8%. За даними ЗМІ, компанія повернула право на продовження видобутку нафти у Венесуелі.

Акції Nvidia Corp. та Amazon.com Inc. пішли вгору на 1,7%, Albemarle — на 6,8%, Microsoft Corp. та Walmart Inc. — на 1%.

Падіння Tesla

Тим часом ціна паперів Tesla впала на 8,2%. Виробник електромобілів скоротив виручку і чистий прибуток у другому кварталі, при цьому скоригований прибуток і виручка виявилися гіршими за очікування.

Акції International Business Machines знизилися на 7,6%. Компанія отримала хороші фінансові показники і, як і раніше, очікує зростання виручки в 2025 році не менш ніж на 5%, при цьому прогноз для вільного грошового потоку був підвищений до «понад $13,5 млрд» з $13,5 млрд.

Однак, інвесторів розчарувало те, що виручка IBM у сегменті програмного забезпечення у минулому кварталі виявилася на рівні прогнозів, повідомляє MarketWatch.

Крім того, котирування паперів Boeing Co. опустилися на 1,1%, Apple Inc. — на 0,2%, Nike Inc. — на 1,7%, McDonald's Corp. — на 1,2%, Travelers Cos. — на 1%.

Dow Jones Industrial Average у четвер знизився на 316,38 пункту (на 0,7%) і становив 44693,91 пункту.

Водночас значення Standard & Poor's 500 за підсумками торгів підвищилося на 4,44 пункту (на 0,07%) і становило 6363,35 пункту.

Індекс Nasdaq Composite збільшився на 37,94 пункту (на 0,18%) та завершив сесію на позначці 21057,96 пункту.

