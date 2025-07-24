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24 липня 2025, 15:30

Українці активно інвестують в економіку: в 2025 році приватні особи вклали у фонди Inzhur понад 1 млрд грн

Українці все більше цікавляться інвестиційним ринком та можливостями вкладення грошей у розвиток економіки — з початку 2025 року приватні особи інвестували у фонди Inzhur вже 1,07 млрд грн, що на 224% перевищує обсяги інвестування за перше півріччя минулого року.

Про це повідомили у компанії Inzhur — першій українській REIT-компанії (Real Estate Investment Trust), яка від початку війни у 2022 році фактично створила в країні ринок інвестування. Загальний обсяг угод усіх фондів Inzhur за перше півріччя 2025 року склав 1,4 млрд грн (на 189% більше, ніж за 6 міс. 2024 року).

«Ми бачимо потенціал внутрішніх інвестицій стати джерелом для відбудови країни, розвитку економіки та енергетики. Суспільство має цільовий запит на механізм прозорих та надійних інвестицій для забезпечення власного доходу. Таким механізмом має стати сучасний інвестиційний ринок, розбудова якого від початку війни стала головним пріоритетом для Inzhur», — відзначає засновник компанії Inzhur Андрій Журжій.

За даними статистики Inzhur, сьогодні інвестиції в економіку стають справді народними — переважна більшість інвесторів у фонди компанії (77%) — це люди з середньомісячним доходом до 100 тис. грн. Кількість активних інвесторів, які постійно вкладають кошти у фонди компанії, з початку року зросла на 24,6%, а географія активних інвесторів вже не обмежується столицею — з початку року активно інвестують в економіку мешканці Києва, Дніпропетровської та Львівської областей.

Помітно активнішими інвесторами в економіку стають українки — з початку року кількість жінок серед активних інвесторів компанії збільшилася з 27,1% до 30,4%. Найбільш активними інвесторами в майбутнє економіки залишається молодь — у 2025 році середній вік тих, хто активно вкладає кошти у фонди Inzhur, становить 33 роки. При цьому, спробувавши інвестувати вперше, українці надалі збільшують кількість вкладень — на сьогодні на кожного клієнта Inzhur припадає в середньому 4 інвестиційні угоди.

«Це гарні показники, команда Inzhur ними пишається. Але ми знаємо, що це лише початок шляху і у нас дуже, дуже багато роботи. Згідно з дослідженнями, за півроку українці та українки стали краще розбиратися у своїх можливостях, але, наприклад, 74% опитаних все ще вважають, що для початку інвестування необхідно мати великі суми вільних грошей, від 100 тисяч до мільйонів гривень, і що для них цей ринок закритий за замовчуванням. Тобто про свої справжні можливості нічого не знає переважна більшість України. Ми усвідомлюємо ці реалії і сприймаємо це як виклик», — підкреслює Андрій Журжій.

Про довіру до інвестринку серед українців говорить і те, що майже половина — 47% отриманих інвесторами Inzhur дивідендів — реінвестуються в активи компанії. Загалом за перше півріччя 2025 року Inzhur виплатив інвесторам 115 млн грн дивідендів.

Довідка: Inzhur — перша українська інвестиційна REIT-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дала змогу українцям об'єднуватися для інвестування у велику комерційну нерухомість. Співвласники фондів отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об'єктів нерухомості, які будуються для провідних мереж рітейлу (Сільпо, Comfy, Фора, Novus) та міжнародних мереж ресторанів швидкого харчування (McDonald's). У відповідь на енергетичну кризу в Україні, коли внаслідок російських обстрілів було пошкоджено до 60% вітчизняної енергогенерації, Inzhur запропонував українцям можливість інвестування у розподілену енергетику. Енергетичні проєкти Inzhur Energy реалізуються в межах Президентської програми із відновлення енергонезалежності країни та за відповідними договорами з НЕК «Укренерго».

Джерело: Мінфін
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