«Мемна» лихоманка повертається: інвестори з Reddit розганяють акції мережі пончиків та виробника екшн-камер

На фондовому ринку США зафіксовано новий сплеск «мемної» лихоманки: роздрібні інвестори з популярного форуму WallStreetBets почали масово скуповувати акції мережі пончиків Krispy Kreme та виробника екшн-камер GoPro. Це призвело до різкого, спекулятивного зростання їхніх котирувань. Про це пише видання Financial Times.

Стрімкий зліт акцій

У середу акції GoPro на початку торгів злетіли майже на 50%, а Krispy Kreme — на 12%. Обидві компанії стали новими фаворитами на форумі Reddit WallStreetBets, який став відомим у 2021 році завдяки «мемній» істерії навколо акцій GameStop.

Повідомлення на форумі демонструють рішучість трейдерів. Один із типових дописів у вівторок ввечері містив фразу: «60k DNUT YOLO», що означає інвестицію у $60 тисяч в акції Krispy Kreme (тікер DNUT) за принципом «живеш лише раз» (you only live once).

Повторення сценарію 2021 року

Як і у 2021 році, роздрібні інвестори знову обирають для своїх атак акції, які є сильно «зашорченими» — тобто ті, на падіння яких роблять великі ставки професійні хедж-фонди.

«Порівняння з 2021 роком доречне — зараз панує точно такий самий настрій. На ринку є гарячі точки, і відчувається певна „бульбашкова“ поведінка», — зазначив стратег із Bespoke Investment Group Джордж Піркс.

Загальний апетит до ризику

Повернення «мемних» акцій відбувається на тлі загального зростання апетиту до ризику на ринку. Індекс S&P 500 цього року вже 11 разів оновлював свій історичний максимум.

За даними VandaTrack, у першому півріччі 2025 року індивідуальні інвестори вклали рекордні $155 мільярдів в американські акції, що перевищує показники 2021 року.

«Мем-акції знову в моді, і найризикованіші з них приносять найбільший прибуток», — підтвердив Ендрю Сліммон, старший портфельний менеджер Morgan Stanley.

Чому це важливо

Повернення «мемної» лихоманки є важливим соціально-економічним феноменом. Він свідчить про те, що роздрібні інвестори, які об'єднуються в соцмережах, залишаються потужною та непередбачуваною силою на фондовому ринку США.

Це явище демонструє не лише апетит до ризику, а й певний класовий конфлікт на Волл-стріт. Багато роздрібних трейдерів розглядають свої дії не просто як спосіб заробити, а як боротьбу проти великих хедж-фондів та фінансового істеблішменту.

Для ринку загалом це тривожний сигнал. Хоча основні індекси, як-от S&P 500, зростають на тлі сильних економічних даних, поява таких спекулятивних «бульбашок» свідчить про надлишок грошей у системі та надмірний оптимізм. Як і в 2021 році, такі «лихоманки» часто є ознакою перегрітого ринку і можуть передувати більш широкій ринковій корекції, коли спекулятивна бульбашка лусне, завдавши значних збитків тим, хто приєднався до неї останнім.