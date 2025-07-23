Sense Bank запустил Women Business Lab — пакет услуг для женщин-предпринимателей

Как сообщают банкиры на своем сайте, отныне у Sense Bank есть новый специализированный пакет услуг Women Business Lab для женщин, которые уже ведут свой бизнес или начинают свой предпринимательский путь. Как отмечается в новости, Women Business Lab направлена на облегчение банковских услуг и, самое главное, на создание условий для развития женского бизнеса в Украине. Главным партнером запуска пакета выступила платежная система Mastercard .

В пакет Women Business Lab входит бесплатное открытие счета, переводы с карты ФЛП на личную карту в Sense Bank без комиссии, безлимитные платежи по Украине, отсутствие комиссии при продаже валюты и 0% комиссия за внесение наличных через банкоматы Sense Bank и терминалы самообслуживания партнеров. Стоимость ведения бизнес-счета в течение первого года составляет 1 гривну в месяц.

«Women Business Lab — это сочетание выгодных тарифов, современного цифрового банкинга и сервиса, созданного специально для женщин-предпринимателей. Мы стремимся не только упростить сервис, но и дать женщинам реальные возможности для роста. В последние годы женщины в Украине зарегистрировали большинство новых индивидуальных предпринимательств. Часто они начинают самостоятельно — без поддержки, доступа к финансированию или обучению. Мы считаем, что это необходимо изменить. Women Business Lab — это наш вклад в развитие женского предпринимательства», — прокомментировала запуск пакета для женщин-предпринимателей Яна Шумунова, директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank.

В финучреждении отмечают, что все услуги нового пакета Women Business Lab уже доступны в мобильном приложенииSense SuperApp.

Вместе с пакетом предприниматель получает поддержку удаленного персонального менеджера, за помощью которого можно обратиться по всем вопросам, связанным как с бизнесом, так и с личными финансами, в одном контакте и без лишних обращений.

Что касается специальных партнерских предложений в Women Business Lab, то в числе первых будут:

Дополнительные места продаж на платформе Getpin.com; Скидка 15% на бухгалтерское обслуживание для ИП от ALFA GOLD; 3 месяца бесплатного облачного оформления заказа от Checkbox.ua.

Так, владельцы пакета получат дополнительную акционную скидку на топливо от сети АЗС «ОККО». Fishback, то есть кэшбэк в виде баллов Fishka, будет доступен держателям карт от Mastercard отSense Bank. При покупке топлива в сети АЗС «ОККО» балами «Фишка» смогут получить 5 грн за литр при покупке бензина или дизельного топлива и 2 грн/л за сжиженный газ.

В банке отметили, что перечень партнерских услуг будет постоянно обновляться и расширяться.

Кроме того, каждый месяц клиентки Women Business Lab получают 20 билетов в Sense Hub — пространство для обучения, нетворкинга и мероприятий. При этом у бизнесвумен есть возможность посещать лекции, мастер-классы, коворкинги, организовывать собственные мероприятия.