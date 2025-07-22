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22 липня 2025, 11:46

S&P 500 та Nasdaq оновили рекорди

Американські фондові індекси завершили сесію в понеділок без жодної динаміки: S&P 500 і Nasdaq оновили історичні максимуми, тоді як Dow Jones вкрай трохи знизився. Про це пише Trading Economics.

Американські фондові індекси завершили сесію в понеділок без жодної динаміки: S&P 500 і Nasdaq оновили історичні максимуми, тоді як Dow Jones вкрай трохи знизився.

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Торги на фондових ринках

Ринок готується до завантаженого квартальними звітами тижня. У понад 85% компаній, що вже опублікували результати, акції яких входять до розрахунку S&P 500, прибутки виявилися кращими за прогнози аналітиків.

Котирування акцій Verizon Communications зросли на 4% та стали лідером підйому серед компонентів Dow Jones. Оператор зв'язку в другому кварталі збільшив чистий прибуток на 8,9%, при цьому скоригований прибуток і виторг перевершили очікування ринку.

Крім того, компанія переглянула прогноз скоригованого прибутку на 2025 рік і тепер очікує його зростання на 1−3%, а не на 0−3%, як прогнозувалося раніше.

Аналітики Morgan Stanley покращили рекомендації для акцій Pinterest Inc., що володіє популярним інтернет-сервісом візуальних закладок, до «вищого ринку» та онлайн-майданчика для торгівлі Etsy Inc. до «на рівні ринку». Папери Pinterest додали у ціні 2,4%, Etsy — 1,3%.

Також експерти банку назвали як найкращий вибір для інвестицій акції Amazon.com Inc. та встановили цільову ціну для них на рівні $300. Це передбачає зростання більш ніж на 30% із нинішнього рівня. Вартість Amazon.com у понеділок підвищилася на 1,4% (до $229,3).

Крім того, подорожчали папери Nike Inc. — на 2,1%, Apple Inc. — на 0,6%, Hershey Co. — на 3,2%, Newmont Corp. — на 2,9%, Alphabet Inc. — на 2,8%, Home Depot Inc. — на 1,3%, Walmart Inc. — на 0,7%.

Вартість акцій Microsoft Corp. залишилася на рівні закриття п'ятниці. Компанія заявила про активні атаки хакерів на локальні сервери користувачів SharePoint — сервісу спільної роботи, що використовується організаціями, синхронізації та обміну контентом.

Акції American Express Co. подешевшали на 1,6%, Travelers Cos. — на 1%, Nvidia Corp. — на 0,6%, International Business Machines та Tesla — на 0,4%, Chevron Corp. — на 0,2%, EQT Corp. — на 9,6%, Expand Energy Corp. — на 8,5%, Coterra Energy Inc. — на 5,3%.

Dow Jones Industrial Average у понеділок знизився на 19,12 пункту (на 0,04%) і становив 44323,07 пункту.

Водночас значення Standard & Poor's 500 за підсумками торгів підвищилося на 8,81 пункту (на 0,14%) та становило 6305,6 пункту.

Індекс Nasdaq Composite збільшився на 78,52 пунктів (на 0,38%) і завершив сесію на позначці 20974,17 пунктів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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