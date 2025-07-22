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22 липня 2025, 12:10

Як не сплачувати комунальні послуги за квартиру, якщо ви в ній не мешкаєте

Незалежно від того, де сьогодні мешкає громадянин України, до його рідної домівки (насамперед квартири) на Батьківщині продовжують надходити рахунки — за тепло, газ, воду, світло. Чи зобов’язана людина сплачувати за комунальні послуги, якщо вона не користується квартирою? І що потрібно зробити, щоб законно уникнути цих платежів, розповідає Дзеркало тижня. «Мінфін» публікує ключові тези.

Незалежно від того, де сьогодні мешкає громадянин України, до його рідної домівки (насамперед квартири) на Батьківщині продовжують надходити рахунки — за тепло, газ, воду, світло.

Українська система житлово-комунального господарства ґрунтується на принципі постійного обліку. Відповідно до постанови КМУ № 630 від 2023 р., комунальні послуги нараховуються за фактом користування або, за відсутності обліку, — за встановленими нормативами. Якщо у квартирі ніхто не мешкає, але лічильників немає, система вважатиме, що споживання відбувається.

Тобто відсутність людей у квартирі не означає автоматичне припинення нарахування. Понад те, відповідно до закону «Про житлово-комунальні послуги» (ст. 7, 2021 р.), споживач зобов’язаний своєчасно інформувати надавачів послуг про зміну обставин, що можуть вплинути на обсяг споживання.

Щоб законно уникнути щомісячного тягаря за неспожиті послуги, необхідно відповідати декільком умовам одночасно:

  • бути власником або співвласником житла;
  • фізично не проживати в квартирі (від дати виїзду);
  • не здавати житло в оренду;
  • не користуватися жодною комунальною послугою (що має бути підтверджено);
  • повідомити постачальників про свою відсутність офіційно.

Якщо хоча б одна з умов не виконується — борг формуватиметься, і його можуть стягнути в судовому порядку.

Найперше — це подання заяви до обслуговуючої організації (ОСББ або керуючої компанії). Саме там можуть скласти акт про непроживання, який потім стане вашим головним доказом для зменшення або скасування нарахувань в інших інстанціях.

Якщо ви не можете приїхати особисто, можна надіслати документи рекомендованим листом або передати через довірену особу. У довіреності має бути чітко прописане право представляти ваші інтереси щодо комунальних питань.

Ось приблизний можливий текст заяви. «У зв’язку з моїм тимчасовим перебуванням за межами України з (дата виїзду), прошу зафіксувати факт непроживання в зазначеній квартирі й видати відповідний акт, та врахувати ці обставини при нарахуванні комунальних платежів».

До заяви потрібно додати копії: паспорта та документів, що підтверджують перебування за кордоном (довідка, віза, відмітки про перетин кордону тощо).

Як зупинити нарахування

Зверніться до кожного постачальника комунальних послуг окремо — газ, вода, тепло, електроенергія. Також — до ОСББ або керуючої компанії (КК).

Подайте письмову заяву про тимчасове непроживання.

Додайте підтверджуючі документи.

Отримайте підтвердження прийняття звернення (реєстраційний номер, лист-відповідь або запис у кабінеті споживача).

Оновлюйте інформацію кожні 3−6 місяців, особливо — у випадку тривалої відсутності.

Як підтвердити непроживання

Перелік документів не є вичерпним, але чим більше доказів — тим краще:

  • копія паспорта з відміткою перетину кордону або віза;
  • довідка з консульства чи громади українців за кордоном;
  • копії квитків на виїзд;
  • реєстрація місця проживання в іншій країні;
  • акт ОСББ/КК про непроживання;
  • фото лічильників із нульовими змінами;
  • витяг із реєстру заяв у «Дії» (наприклад, подана заява на пошкоджене житло чи статус ВПО).

Врахуйте, що постачальник послуг не зобов’язаний припиняти нарахування без належного підтвердження. Також є платежі, які не скасовуються повністю, а лише можуть бути зменшені. Утримання будинку та прибудинкової території — регулюється статутом ОСББ або умовами договору з КК.

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Також сплачується абонплата за лічильники — відповідно до п. 5 постанови НКРЕКП № 149 від 2019 р., вона є обов’язковою, якщо лічильник підключено до системи. Це ж стосується частки за централізоване опалення — у деяких містах існує базовий мінімум, який нараховується всім абонентам.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
madagaskar
madagaskar
22 липня 2025, 13:58
#
На теплопостачання це не розповсюджується
+
+28
radioragal
radioragal
22 липня 2025, 14:08
#
Ну-ну скажите это газовщикам, они даже на умерших людей насчитывают газ, в квартире не было газосчетчика, стоит общедомовой, даже отказались свидетельство о смерти брать, чтоб сделать перерасчет по газу, не хотелось судиться с ними
+
0
Karin77
Karin77
22 липня 2025, 14:41
#
Все красиво только на бумаге…
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