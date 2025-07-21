Світова економіка поки що витримує популістів, але чи довго це триватиме

За останнє десятиліття глобальний порядок було перевернуто популістами, авторитаристами та війною. Проте економіка продовжує працювати наче й не було нічого. За винятком короткого скорочення, коли набули чинності карантини covid-19, глобальний ВВП зростав респектабельними річними темпами близько 3% з 2011 року. Завдяки чому це відбувається та чи довго зможе тривати, розповідає The Economist. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Джерела стійкості

Ця стійкість, тефлонова надздібність, — привід для святкування. Це означає, що подвійні лиха рецесії та безробіття вдалося стримати. Проблема в тому, що погрози тепер зростають. Оскільки уряди цінують стійкість економіки, вони підривають фундаментальні джерела її сили.

Щоб побачити небезпеку, розглянемо спочатку, що спонукало довгу експансію. У всьому світі економічна політика тепер ефективніше пом'якшує попит. Після довгих мук, викликаних глобальною фінансовою кризою, уряди багатих країн вирішили, що фіскальне стимулювання — найкращий спосіб профілактувати економічний біль, а низькі відсоткові ставки зробили їх втручання доступними.

Водночас політика у світі, що розвивається, покращилася. Число центральних банків, націлених на інфляцію, зросло до 34 у 2022 році з 5 у 2000 році. Більше урядів дозволили своїм обмінним курсам плавати і випускали борг у місцевій валюті, захищаючи себе від примх американських відсоткових ставок. Це допомогло запобігти борговим кризам, навіть коли ставки зростали, а стрибки цін на сировинні товари ускладнювали життя імпортерам.

Гнучкість пропозиції

Стабільніший попит зустрівся з дедалі гнучкішою пропозицією. Під час пандемії рання нестача масок та чипів переконала політиків, що ринкам не можна довіряти. Насправді ланцюжки поставок швидко відреагували: дезінфікуючий засіб для рук вироблявся галонами; постачання чипів різко зросли у 2021 році. Нещодавно надлишок нафти, частково завдяки американським сланцевим виробникам, означав, що, навіть коли Ізраїль, а потім Америка бомбили Іран, ціна на сиру нафту ледь ворухнулася.

Саме тому розхитування основ тефлонового капіталізму викликає тривожність. Витрати на активну політику зростають. Політики у багатому світі витратили понад 10% ВВП на підтримку попиту під час пандемії; у Європі виділили в середньому ще 3% під час енергетичної кризи. Відсоткові ставки за десятирічними державними боргами тепер у середньому становлять 3,7%, порівнюючи з 1% під час пандемії.

Проте виборці дедалі більше чекають на втручання держави, а фіскальна консолідація ускладнюється, тому борги зростають. Спроба Британії скоротити допомогу для інвалідів закінчилася сльозами; французькі пенсійні реформи виглядають так само приреченими. З кожним збільшенням фіскального тягаря сьогодні здатність урядів втрутитися наступного разу, коли настануть проблеми, серйозно обмежується.

Захисний інстинкт у ланцюжках поставок

Понад те, інстинкт захисту тепер поширюється на ланцюжки поставок. Ціни відіграють вирішальну роль у ринковій економіці, посилаючи сигнали про те, що дефіцитно, а чого вдосталь. Але уряди прагнуть перевизначити їх заради захисту гаманців та робочих місць виборців. Згідно з МВФ, у розвиненому світі було 1 000 заходів захисту промислової політики у 2022 році, порівнюючи зі 100 у 2017 році. Якщо Трамп використовує тарифи, то Європейська комісія покладається на субсидії та обмеження.

Все це тільки зробить ланцюжки поставок крихкішими. Пандемія показала, що диверсифікована пропозиція була стійкішою, ніж місцеве виробництво, яке можна вивести з ладу карантином або стихійним лихом. І уряди — навряд чи найкращі прихильники нової пропозиції. Найбільший тріумф американського решорінгу — підйом сланцевої індустрії — відбувся не через політику, а тому, що підприємці побачили можливість.

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Історія свідчить, що економіки не залишаються стабільними назавжди. Чим довша експансія, тим більше політики, інвестори та компанії йдуть на ризики, наближаючи розворот. 16 липня Трамп сказав, що навряд чи звільнить Пауелла. Якби він передумав, підірвавши незалежність центрального банку, спокій останнього десятиліття був би відданий на випробування. Економіка дивувала досі; вона могла б дивувати ще деякий час. Але тефлон стає тоншим.