Віра в долар може зійти нанівець: до чого готуватись Америці

Як на доларі відбивається політика Трампа і чому нею незадоволені інвестори, PS розповів Десмонд Лахман, колишній заступник директора Департаменту розробки та аналізу політики МВФ, а нині — старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва. «Мінфін» вибрав головне.

У 1960-і роки Валері Жискар д'Естен, тоді міністр фінансів Франції (а надалі французький президент), скаржився на «надмірний привілей», який Америці забезпечував статус долара — провідна світова резервна валюта.

По суті це означало, що Америка могла позичати гроші під низькі відсотки, постійно мати великий зовнішньоторгівельний дефіцит, друкувати гроші для фінансування дефіциту бюджету. Він і уявити не міг, що США колись допустять, щоб усі ці переваги вислизнули з рук.

Але відтоді, як у січні президент США Дональд Трамп повернувся до Білого дому, він систематично вбиває віру у долар на світових фінансових ринках, а також уряди та центробанки закордонних країн. Почати з того, що Трамп направив державні фінанси США на нестійкий шлях — навіть нестійкіший, ніж він був до його приходу до влади.

На початку другого терміну Трампа дефіцит бюджету США вже збільшився до 6,2% ВВП за майже повної зайнятості в економіці, а співвідношення держборгу до ВВП підвищилося майже до 100%. Але тепер ситуація серйозно погіршиться. Замість того, щоб упорядкувати бюджет США, Трамп та його прихильники в Конгресі проштовхнули «Великий, прекрасний білль». Це закон про податки та витрати, який, згідно з оцінками позапартійного Бюджетного управління Конгресу (CBO), збільшить дефіцит бюджету приблизно на $3,4 трлн у найближчі десять років.

За збереження нинішньої траєкторії зростання співвідношення держборгу до ВВП у США до 2030 року набагато перевищить рівень кінця Другої світової війни, коли в Америки була набагато сприятливіша демографія. На відміну від повоєнного періоду, зараз США не здатні знизити борговий тягар за рахунок зростання економіки. Чи варто дивуватися, що найбільші рейтингові агенції, зокрема Moody's, позбавили Америку кредитного рейтингу ААА.

Трамп додатково підриває довіру до долара своїм безтурботним ставленням до контролю над інфляцією. Зараз інфляція вже вища за цільовий рівень ФРС США (2%), і вона може продовжити зростання через агресивні імпортні мита Трампа, які досягли рівнів, які не спостерігалися вже близько 100 років. Незважаючи на це, Трамп вимагає від ФРС зниження процентних ставок на 1−2 відсоткові пункти, і він сигналізував про намір призначити прихильника м'якої монетарної політики на місце нинішнього голови ФРС Джерома Пауелла, повноваження яких закінчуються в травні 2026 року.

Ситуація ускладнюється тим, що Трамп ставить під сумнів готовність США виконувати боргові зобов'язання у повному обсязі. У перших версіях «Великого, прекрасного білля» був пункт про запровадження «податку помсти» у розмірі до 20% на власників американських фінансових активів (включаючи казначейські папери) із зарубіжних країн із такою податковою політикою, яку адміністрація Трампа визнає «несправедливою» щодо США. Крім того, ключові радники Трампа пропонують змусити іноземні центробанки конвертувати наявні у них казначейські папери США в 100-річні держоблігації без купонних виплат — у рамках передбачуваної «Угоди Мар-а-Лаго».

Додайте сюди явну зневагу Трампа до верховенства закону, і на ринках залишиться мало причин довіряти США. Саме з цієї причини з початку 2025 року долар знецінився на понад 10%. Це найгірший результат за підсумками першого півріччя, починаючи з 1973 року. Девальвація особливо вражає на тлі різкого підвищення Трампом мит, а також зростання різниці в короткострокових процентних ставках у економічно найбільших країн, адже можна було очікувати, що такий розвиток подій зміцнить долар.

Ще одна ознака втрати ринком довіри до США — стрибок цін на золото на понад 25% за останні шість місяців. Тим часом найважливіший показник прибутковості 10-річних казначейських облігацій (вона різко підскочила після оголошення Трампом мит «Дня визволення» на початку квітня) залишається на підвищеному рівні, незважаючи на значну турбулентність на фондовому ринку, що зазвичай провокує втечу до так званої тихої гавані — ринку казначейських.

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Сигнал ясніше: ринки незадоволені курсом економічної політики адміністрації Трампа. Для Трамп проблема в тому, що, на відміну від політиків, на ринки не можна натиснути або замінити їх. Якщо він відмовиться прислухатися до попереджень інвесторів (що ймовірно), тоді США доведеться готуватися до кризи на ринках валюти та облігацій перед проміжними виборами наступного року. Часи, коли світ дозволяв Америці жити не за коштами, швидко добігають кінця.