В Австралії запроваджують іпотеку під заставу біткоїна

Компанія Block Earner запустила в Австралії іпотеку, забезпечену біткоїном, запропонувавши новий спосіб доступу до нерухомості без продажу криптоактивів. Про це пише Incrypted.

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Що відомо

Це стало можливо після рішення суду, яке визнало, що криптокредити компанії не підпадають під фінансове регулювання.

Раніше Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) намагалася зобов’язати Block Earner отримати ліцензію. Однак, суд звільнив продукт від вимог закону про фінансові послуги.

У схемі кошти позичальників розміщуються на платформі Fireblocks, а біткоїн використовується як застава під позику у фіатній валюті до 50% вартості нерухомості. При цьому криптовалютний внесок доповнюється класичною іпотекою.

Експерти зазначають, що США також рухаються у цьому напрямку. У червні 2025 року представники Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) запропонували фінансовим установам Fannie Mae та Freddie Mac враховувати цифрові активи на регульованих біржах при аналізі ризиків.

Обидві країни стикаються із кризою житла. У Австралії ціни на нерухомість перевищують доходи майже в 10 разів, у Сіднеї — в 14 разів.

У США медіанна вартість житла досягла $420 тис., а рівень бездомності зріс до рекорду з 2007 року. На тлі цього вартість нерухомості в біткоїнах навпаки знизилася, оскільки криптовалюта подорожчала майже на 84% за рік.