Курс валют: долар у банках подешевшав на дві копійки, євро — на сім копійок

У понеділок, 21 липня, на готівковому ринку курс долара знизився на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та на 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро у покупці додало 2 копійки, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,00 грн. Євро купують за 48,27 грн, а продають за 48,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,72, євро — 48,72−48,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,75−41,78 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,60−48,63 грн/євро.

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