Біткойн б'є рекорди, XRP залишається на рівні 3$, але проект передпродажу XYZVerse прагне 1 млрд $

Біткойн досягає нових вершин, а XRP залишається стабільним на рівні 3 доларів. На тлі цих подій на сцену виходить новий претендент. XYZVerse викликає ажіотаж у фазі передпродажу, маючи амбітні плани досягти капіталізації в 1 мільярд доларів. Що виділяє XYZVerse серед інших і чи зможе він досягти цієї сміливої мети?

XYZVerse встановлює новий тренд, чи може це бути наступна монета-мем, яка зросте в 50 разів?

Ажіотаж навколо XYZVerse реальний. Вона збирається побити рекорди в сегменті монет-мемів, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний передпродаж дає першим інвесторам можливість придбати токени $XYZ за значно зниженою ціною, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% респондентів очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних криптоінфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проєкту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого злету».

Більше, ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які їдуть на хвилі трендів без особливого змісту, XYZVerse задає новий тренд. Він поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, і перші покупці зафіксували токени за ціною, яка, на думку деяких, є лише часткою їхньої майбутньої вартості.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит на нього високий. Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,003333 долара на етапі 12, при цьому вже зібрано понад 70% від 15 мільйонів доларів. Інвестори, які вступили в гру на ранній стадії, отримали значну знижку, а з урахуванням кінцевої цільової ціни передпродажу в 0,1 долара, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час вступити в гру до закінчення передпродажу

Окрім ажіотажу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність для створення міцної ринкової основи. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу. Більше того, значна частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що виділяє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортсменами, які допоможуть підвищити впізнаваність проекту.

Нещодавнє партнерство з децентралізованою букмекерською конторою bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність.

Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Об'єднуючи традиційних шанувальників спорту та швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось, що має розважальну цінність і справжню залученість.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Завдяки швидко зростаючому передпродажу, сильній спільноті та амбітному плану розвитку, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча криптовалютний ринок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Передпродаж не триватиме вічно, тож якщо ви зацікавлені, саме зараз час придивитися до цього проекту.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для великого прориву

Біткойн розкритий: як цифрова валюта змінює фінанси

Біткойн — це перша і найвідоміша криптовалюта. Вона була створена людиною на ім'я Сатоші Накамото. Біткойн дозволяє людям надсилати гроші один одному безпосередньо, без використання банку. Замість фізичних монет, він існує у вигляді запису в спільній системі, яка називається блокчейн. Це означає, що всі можуть бачити всі транзакції, що робить систему прозорою. Щоб переконатися, що транзакції є справжніми, люди, яких називають майнерами, вирішують складні головоломки для їх підтвердження. Коли вони це роблять, вони отримують нові біткоїни в якості винагороди. Цей процес допомагає захистити систему від шахрайства.

Біткоїн має великий потенціал, щоб змінити те, як ми використовуємо гроші. Усунувши необхідність у банках, він може зробити транзакції швидшими та дешевшими. Кількість біткоїнів обмежена 21 мільйоном, що може зробити їх цінними, як золото. Кожні чотири роки винагорода майнерів зменшується вдвічі, цей процес називається «халвінг». Це може вплинути на прибутковість майнінгу біткойнів і на ринок. Зараз багато людей цікавляться біткойном через його унікальні особливості та потенціал зростання. Порівняно з іншими криптовалютами, біткойн залишається лідером і може бути привабливим варіантом на сучасному ринку.

XRP: швидка і безмежна криптовалюта, що формує глобальні платежі

XRP викликає ажіотаж як криптовалюта, призначена для швидких, недорогих і безмежних транзакцій. Підтримувана XRP Ledger, це цифрова валюта, яка є відкритою і стійкою до цензури та підробки.

Створений Джедом Маккалебом, Артуром Брітто та Девідом Шварцем, XRP був запущений з пропозицією 100 мільярдів токенів. Компанія Ripple, яка отримала від засновників 80 мільярдів XRP, використовує цю валюту для підвищення ліквідності мережі та підтримки екосистеми. Помістивши 55 мільярдів XRP на депозит, Ripple забезпечує контрольоване випущення валюти на ринок, що відображає її прагнення до стабільності та зростання.

На сучасному ринку потенціал XRP виділяється завдяки своїм унікальним особливостям. На відміну від деяких інших криптовалют, він не вимагає банківського рахунку для розрахунків і працює без центрального органу, що робить транзакції безпечними і незворотними. Його здатність забезпечувати безперебійні перекази платежів між різними валютами відповідає світовим тенденціям до швидших і більш ефективних транзакцій. У порівнянні з такими монетами, як біткойн, які можуть мати повільніші транзакції та вищі комісії, XRP пропонує привабливу альтернативу. З ростом попиту на цифрові платіжні рішення, технологія та бачення XRP позиціонують її як привабливий варіант, за яким варто стежити в мінливому світі криптовалют.

Висновок

Біткойн і XRP набирають обертів, але XYZVerse виходить на сцену як піонерський мемкойн для всіх видів спорту, який об'єднує фанатів і прагне до безпрецедентного зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse