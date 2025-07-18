Радабанк отримав новий штраф, цього разу від Антимонопольного комітету

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав на АТ « АБ Радабанк » штраф у розмірі 8,17 млн грн за ненадання інформації на вимогу відомства. Це вже другий великий штраф, отриманий банком у липні. Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

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Причина штрафу

Підставою для накладення штрафу стало те, що «Радабанк» надав інформацію на дві вимоги Комітету не в повному обсязі. АМКУ запитував обставини отримання одним із клієнтів банківської гарантії.

Ненадання повної інформації було визнано двома окремими порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, за що і було накладено штраф. Бенефіціаром банку є Тетяна Городницька.

Попередні проблеми з регуляторами

Нагадаємо, раніше в липні «Радабанк» вже був оштрафований Національним банком України на 15 млн грн. Тоді причиною стали порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недоліки у процедурі перевірки нових та існуючих клієнтів.