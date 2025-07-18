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18 липня 2025, 12:00

Стартувала програма підтримки кредитів на енергоефективність

17 липня Sense Bank та Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України уклали договір про співпрацю, яка розпочалася зі старту програми підтримки енергоефективних кредитів.

17 липня Sense Bank та Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України уклали договір про співпрацю, яка розпочалася зі старту програми підтримки енергоефективних кредитів.

Як зазначають банкіри на своєму сайті, згідно з положеннями програми, мікро-, малий, середній та корпоративні бізнеси зможуть отримати компенсацію відсотків за кредитами на проєкти з підвищення енергоефективності виробничого процесу, енергетичну модернізацію підприємств/виробників теплової енергії, енергосервіс та проєкти з імплементації альтернативних видів палива та альтернативних відновлювальних джерел енергії.

Держенергоефективності компенсуватиме 12% річної ставки для проєктів з імпортним обладнанням та 14% — для ініціатив з використанням українського обладнання. Тобто для бізнесу ставка становитиме 9% та 7% відсотків річних відповідно. Строк позики становить до 10 років.

Гранична сума кредиту може варіюватись. Так, підприємствам-виробникам теплової енергії, водопостачання та водовідведення максимальна сума позики може сягати 90 млн грн, у той час, як для підприємств-виконавців енергосервісу доступні кредити до 20 млн грн. Решта суб'єктів господарювання може отримати до 60 мільйонів гривень.

Член правління Sense Bank Андрій Соколов під час підписання договору про співпрацю зазначив, що розвиток та підтримка енергоефективних ініціатив дуже важлива для банку.

«Підтримка енергоефективних проєктів була та залишається пріоритетним напрямом в роботі Sense Bank. Сьогодні, підписуючи цей документ, всі сторони-партнери відкривають нову сторінку у підтримці бізнесу та роблять ще один крок назустріч енергетичній незалежності не тільки бізнесу, а й всієї України», — заявив пан Соколов.

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Ганна Замазєєва, коментуючи подію, зазначила: «Програма реалізується через механізм добровільних угод з енергоефективності. Це форма партнерства між державою та бізнесом, у якій підприємства добровільно беруть на себе зобов’язання підвищити енергоефективність та скоротити викиди, а держава натомість забезпечує підтримку: здешевлює кредити, відкриває доступ до фінансування і забезпечує консультаційний супровід. Цей підхід уже понад 40 років успішно працює в ЄС. Європейський досвід показує, що амбітних кліматичних цілей можна досягати не лише за допомогою жорстких нормативів, а й через партнерство, діалог і спільну відповідальність».


Нагадаємо, раніше цього ж місяця Sense Bank взяв участь у дискусії щодо підтримки зеленої трансформації в громадах, яка відбулась в межах проєкту MATRA.

Джерело: Мінфін
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