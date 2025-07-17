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17 липня 2025, 15:15

У Києві відбулася перша подія про ШІ в бізнесі від Sense Bank і Kyiv IT Cluster

15 липня в креативному просторі Sense Hub Kyiv відбулася перша зустріч у межах нового проєкту «ШІФТ», ініційованого Sense Bank та Kyiv IT Cluster. Захід зібрав представників ІТ-спільноти та бізнесу для обговорення реального застосування штучного інтелекту у різних галузях та ролі технологій у цифровій трансформації компаній.

15 липня в креативному просторі Sense Hub Kyiv відбулася перша зустріч у межах нового проєкту «ШІФТ», ініційованого Sense Bank та Kyiv IT Cluster.

Формат «ШІФТ» передбачає щомісячні зустрічі, під час яких експерти ділитимуться практичним досвідом, обговорюватимуть виклики впровадження ШІ та шукатимуть можливості для партнерств.

Першу подію модерувала Інна Ходак, CEO Khodak Group і стратегічна радниця Kyiv IT Cluster. У програмі виступили спікери з девелопменту, ресторанного бізнесу та фінансового сектору.

  • Девелоперка Юлія Нич розповіла, як за допомогою ШІ прискорює та здешевлює візуалізацію будівельних проєктів — ключового інструменту для продажів.

  • Людмила та Сергій Осипюк, засновники мережі ресторанів «Мама Тато», поділилися досвідом використання GPT-моделей для аналітики, створення контенту, навчання франчайзі через NotebookLM та розробки власної системи Avocado AI.

  • Іван Барабаш і Олексій Касумов із Департаменту інформаційних технологій Sense Bank презентували кейс використання LLM-платформи Ollama для обробки текстів і коду, а також можливості AI Асистента в NovaTalks, який уже трансформує клієнтську підтримку банку.

Окрім кейс-виступів, спікери взяли участь у дискусії «Як ШІ змінює правила гри у бізнесі» за модерування Вікторії Слободянюк, заступниці директора ІТ-блоку Sense Bank. Попри різні погляди на майбутнє ШІ та потенціал його заміни людини, учасники зійшлися в головному: перевагу матимуть ті, хто швидше інтегрує нові технології у свою діяльність.

Наступна зустріч у межах проєкту «ШІФТ» відбудеться вже в серпні. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Sense Bank, Kyiv IT Cluster та Sense Hub Kyiv у соцмережах.

Переглянути фото з події можна за посиланням.

Джерело: Мінфін
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