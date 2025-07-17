Максимум до 13,5% річних: що буде з депозитами до кінця 2025 року

Ефективна монетарна стратегія, спрямована на зниження інфляції, розвиток основних галузей економіки та стабільність на валютному ринку, може стати ключовим чинником для зниження облікової ставки та інших монетарних інструментів. Відтак, уже у вересні можна очікувати появу нового тренду в сегменті депозитних вкладів — поступове зниження їхньої дохідності. Про це заявив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

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Що буде зі ставками

«При формуванні депозитної стратегії на осінньо-зимовий період комерційні банки спиратимуться на рішення монетарного комітету, який вже у вересні потенційно може ухвалити рішення про зниження облікової ставки з наявних 15,5% до 14,5−15%. А відтак, не виключена синхронна корекція інших монетарних інструментів, зокрема ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами — з 19% до 18,5−18%. Отже, такі зміни стануть об'єктивним приводом для банків поступово розпочати процес корекції дохідності за гривневими вкладами», — зазначив банкір.

За словами експерта, за оптимістичного сценарію, підкріпленого економічним зростанням та зниженням інфляції, до кінця року ставки за гривневими вкладами можуть знизитися в середньому на 1,5−2 в.п.

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«Залежно від економічних обставин, цілком можливо, що наприкінці 2025 року депозитні ставки знизяться в середньому до 11−12% річних. Водночас найбільш затребуваними серед громадян залишаться вклади на 6−9 місяців, а також на 1 рік — ставки за ними будуть найвищими на ринку», — прогнозує Замотаєв.

Водночас у разі зниження дохідності гривневих депозитів може розпочатися нова хвиля конкуренції між банками за вкладника: фінустанови будуть готові запропонувати бонусні відсотки до базових ставок — у розмірі від 0,5 до 1 в.п. У результаті максимальні ставки наприкінці грудня можуть скласти 13,5% річних.

У цілому, на думку банкіра, у другому півріччі кількість нових вкладів порівняно з січнем-червнем може зрости на 2−3%, а в порівнянні з 2024 роком — збільшення кількості вкладників може сягнути 5−6%.

Валютні депозити

Щодо ситуації в сегменті валютних депозитів, Замотаєв зазначає: частка таких вкладів не перевищує 15%, і особливих змін у попиті не спостерігається.

«За нашими оцінками, валютні депозити цікаві тій частині громадян, яка диверсифікує ризики — зберігає кошти і в ОВДП, і на гривневих вкладах, інвестує в придбання дорогоцінних металів, а також частину розміщує на валютних вкладах. Тобто ми не спостерігаємо ані масового відтоку, ані суттєвого приросту клієнтів. Часто валютні депозити використовують не з метою отримання прибутку, а як своєрідний, але надійний «сейф», — пояснює експерт.

Замотаєв переконаний, що навіть зростання курсу євро не призведе до підвищення інтересу до вкладів у євровалюті.

«Триває тренд повільного зниження дохідності валютних депозитів, який, за всіма прогнозами, збережеться щонайменше до кінця року. За нашими даними, наприкінці року середні ставки за вкладами в доларах не перевищать 1% річних, а в євро — 0,8%. Тобто валютні депозити — це не про прибуток, адже їхня дохідність покриває лише близько третини реальної інфляції євро та долара», — підкреслює банкір.