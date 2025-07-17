Інвестуйте в нерухомість вигідно й без посередників з InvestMarket від «Мінфін»

Нерухомість є одним із найбільш життєздатних напрямів для інвестування. Попри війну, ціни тримаються, а в перспективі лише зростатимуть. Тож зараз вдалий час, щоб інвестувати й отримати довгострокову вигоду. Розповідаємо, скільки можна заробити й де шукати пропозиції, в яких можна бути впевненим.

Нерухомість — безпечний та зрозумілий інструмент із прогнозованою поведінкою: у кризові часи вона зберігає вартість, а в період відновлення економіки й попиту — стабільно зростає в ціні. Це робить її привабливим активом для тих, хто планує інвестиції на роки вперед, а не полює за швидким прибутком.

Чому зараз вдалий час для інвестицій у нерухомість

Нинішня ситуація на ринку нерухомості України створює унікальні умови для входу. В окремих регіонах ціни все ще нижчі за довоєнні показники — на 15−20 %. Тож для інвестора це вигідна можливість — придбати з дисконтом активи, які мають потенціал зростання після завершення війни.

Дохідність об'єктів залежатиме від багатьох чинників, таких як місце розташування, стан об'єкта, вид нерухомості та настрій на ринку.

Уже зараз варто звернути увагу на житлову й комерційну нерухомість у відносно безпечних регіонах, де сформувався стабільний попит з боку внутрішньо переміщених осіб, малого бізнесу та орендарів. Такі об'єкти вже сьогодні можуть приносити стабільний пасивний дохід від здачі в оренду — 6−8% річних.

У перспективі очікується значне пожвавлення ринку, адже після завершення бойових дій спрацює «відкладений попит». За оцінками експертів, ціни можуть зрости на 30−50 % упродовж кількох років.

Саме тому інвестувати зараз — означає встигнути придбати перспективний об'єкт до того, як його вартість активно піде вгору.

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Щоб інвестувати впевнено, важливо мати доступ не просто до ринку, а до якісних об'єктів від перевірених девелоперів, які справді мають інвестиційний потенціал.

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