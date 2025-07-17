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17 липня 2025, 9:45

Інвестуйте в нерухомість вигідно й без посередників з InvestMarket від «Мінфін»

Нерухомість є одним із найбільш життєздатних напрямів для інвестування. Попри війну, ціни тримаються, а в перспективі лише зростатимуть. Тож зараз вдалий час, щоб інвестувати й отримати довгострокову вигоду. Розповідаємо, скільки можна заробити й де шукати пропозиції, в яких можна бути впевненим.

Нерухомість є одним із найбільш життєздатних напрямів для інвестування.

Нерухомість — безпечний та зрозумілий інструмент із прогнозованою поведінкою: у кризові часи вона зберігає вартість, а в період відновлення економіки й попиту — стабільно зростає в ціні. Це робить її привабливим активом для тих, хто планує інвестиції на роки вперед, а не полює за швидким прибутком.

Чому зараз вдалий час для інвестицій у нерухомість

Нинішня ситуація на ринку нерухомості України створює унікальні умови для входу. В окремих регіонах ціни все ще нижчі за довоєнні показники — на 15−20 %. Тож для інвестора це вигідна можливість — придбати з дисконтом активи, які мають потенціал зростання після завершення війни.

Дохідність об'єктів залежатиме від багатьох чинників, таких як місце розташування, стан об'єкта, вид нерухомості та настрій на ринку.

Уже зараз варто звернути увагу на житлову й комерційну нерухомість у відносно безпечних регіонах, де сформувався стабільний попит з боку внутрішньо переміщених осіб, малого бізнесу та орендарів. Такі об'єкти вже сьогодні можуть приносити стабільний пасивний дохід від здачі в оренду — 6−8% річних.

У перспективі очікується значне пожвавлення ринку, адже після завершення бойових дій спрацює «відкладений попит». За оцінками експертів, ціни можуть зрости на 30−50 % упродовж кількох років.

Саме тому інвестувати зараз — означає встигнути придбати перспективний об'єкт до того, як його вартість активно піде вгору.

Інвестуйте з InvestMarket від «Мінфін»

Щоб інвестувати впевнено, важливо мати доступ не просто до ринку, а до якісних об'єктів від перевірених девелоперів, які справді мають інвестиційний потенціал.

Саме тому все більше інвесторів користуються InvestMarket від «Мінфін». Це онлайн-платформа, де зібрані актуальні інвестиційні пропозиції від перевірених компаній. Зокрема, тут є нерухомість — напряму від забудовників та від REIT-фондів.

На InvestMarket від «Мінфін» ви знайдете:

  • об'єкти з різним порогом входу та для різних інвестиційних цілей: житлова, комерційна, готельна нерухомість, пропозиції співволодіння дохідною нерухомістю від інвестиційних фондів тощо;

  • детальну інформацію про кожен об'єкт і девелоперів;

  • чіткі умови інвестування з вказаною перспективою дохідності;

  • юридичну інформацію та всю необхідну документацію щодо будівництва;

  • контакти компаній для прямої комунікації без посередників.

За допомогою InvestMarket від «Мінфін» можна легко підібрати об'єкт, дослідити репутацію забудовника, скільки років він на ринку, перевірити наявність усіх необхідних документів та дозволів.

🔗ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

Які пропозиції наразі є на InvestMarket від «Мінфін»

Обирайте серед перспективних об'єктів від авторитетних компаній:

  • співволодіння дохідною нерухомістю в Києві від фонду Standart One — дохідність у доларах 8,2%;
  • співволодіння дохідними об'єктами від фонду Inzhur — дохідність у доларах від 8,5% до 20%;
  • інвестиції у преміальні апартаменти у Львівських Карпатах від Green Rest — дохідність 12%;
  • інвестиції в готельну нерухомість від Fomich Hotels Group — дохідність 8−13%;
  • інвестиції у виробничі приміщення в Індустріальному парку «Формація» — дохідність 10−12% річних у доларах.

Порівнюйте об'єкти, вивчайте документацію та інвестуйте впевнено з InvestMarket від «Мінфін».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+13
Skeptik777
Skeptik777
17 липня 2025, 9:53
#
В окремих регіонах ціни все ще нижчі за довоєнні показники — на 15−20 %. Тож для інвестора це вигідна можливість — придбати з дисконтом активи, які мають потенціал зростання після завершення війни. Та да… а в деяких регіонах можна будинок на стадії фундаменту взяти задарма. Тільки нікому не потрібно. Там де дешевше, ніж в 2021му, там війна близько. Та й після війни там буде москаль близько. Немає причин розвивати такі регіони, люди виїхали, виробництво зруйноване. Якщо вже й будувати нове, то далі від кордону з диким москалем.
+
+30
zevs1
zevs1
17 липня 2025, 10:43
#
Вкладывать в недвижимость при стабильном оттоке населения из Украины , такое себе занятие.
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