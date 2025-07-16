НБУ оновить правила реєстрації колекторських компаній

Нацбанк оприлюднив проєкт змін до порядку реєстрації колекторських компаній, який передбачає уточнення вимог до ділової репутації, оновлення форм документів і обмеження щодо побічної господарської діяльності. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що пропонують змінити

Як повідомив регулятор на своєму сайті у вівторок, проєкт змін передбачає уточнення окремих процедур та документів, що подаються до Нацбанку, з метою усунення виявлених під час практичного застосування положення питань.

НБУ пропонує актуалізувати ознаки ділової репутації колекторських компаній, їх власників істотної участі та керівників. Також уточнюються відомості, що вносяться до Реєстру колекторських компаній, і порядок їх оновлення.

Запропоновано нові форми документів, які подаються для отримання статусу колекторської компанії.

Окремо встановлюється обмеження щодо іншої господарської діяльності: доходи фінансової компанії, не пов’язані з наданням фінансових послуг, не повинні перевищувати 20% загального доходу компанії.

Проєкт поміж іншим уточнює також перелік джерел походження коштів, у разі надходжень з яких не вимагається підтвердження безперервного перебування коштів на рахунках. До переліку додано виплати у формі банківських відсотків та страхових відшкодувань.

Крім того, уточнюються ознаки того, що компанія не провадить діяльності з надання фінансових послуг. Такими ознаками вважається відсутність показників у звітності протягом шести місяців з дати отримання або розширення ліцензії.

Як повідомлялося, фінансова компанія може здійснювати іншу господарську діяльність, що не пов’язана з наданням фінансових послуг, лише якщо доходи від такої діяльності не перевищують 20% від усіх доходів компанії за даними звітності станом на 1 липня та 1 січня щороку.