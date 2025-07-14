Україна за підсумками URC-2025 залучила близько 11 мільярдів євро

Конференція з відновлення України URC-2025, що відбулася в Римі, стала рекордною за масштабами: понад 6 тисяч учасників із 70 країн, близько 200 підписаних угод і меморандумів на загальну суму приблизно 11 мільярдів євро . Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Підсумки URC-2025

За її словами, основна мета — перетворити ці угоди на конкретні інвестиційні проєкти, передусім у реальному секторі економіки. Ключовою темою цьогорічної конференції була підтримка приватного бізнесу. Зокрема, було підписано угоду про створення найбільшого європейського фонду для інвестування у відбудову України.

«Ми підписали угоду про створення найбільшого європейського фонду для інвестицій у відбудову. До нього приєднаються чотири країни та провідні європейські банки розвитку. Буде відкритий конкурс на керуючого. Для нас принципово, щоби Україна мала голос у раді керуючих — особливо у питаннях пріоритетних секторів і стратегій інвестування. Як і у фонді з США, де ми вже маємо спільне управління. Чітке управління може зробити цей фонд ефективним і збільшити інвестиції в українські проєкти», — написала Свириденко.

Читайте також: 100 мільйонів євро на оборонні інновації: Україна та ЄС запускають BraveTech EU

Також, за її словами, оголошено новий пакет підтримки у межах інвестрамки UIF — понад 2 мільярди євро. Окремо: 300 мільйонів євро від Нідерландів і близько 5 мільярдів євро допомоги від Швейцарії протягом 10 років.

На URC-2025 прибула одна з найбільших в історії делегацій США — серед них приватні інвестори та представники DFC, з яким Україна вже підписала ключову інвестиційну угоду. Одна з центральних тем URC — оборонна промисловість, зазначила міністр.

«Обговорювали створення спільних підприємств, локалізацію виробництва, технології. Є укладені угоди. Дрони, ППО, РЕБ — це вже частина нової економіки. Світ розуміє: відбудова потребує безпеки. А безпеку забезпечить сильний український ОПК», — уточнила Свириденко.

На конференції вперше з'явилась промислова адженда — як в дискусійних панелях, так і в експозоні і підписаних угодах.