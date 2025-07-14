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14 липня 2025, 8:54

Україна за підсумками URC-2025 залучила близько 11 мільярдів євро

Конференція з відновлення України URC-2025, що відбулася в Римі, стала рекордною за масштабами: понад 6 тисяч учасників із 70 країн, близько 200 підписаних угод і меморандумів на загальну суму приблизно 11 мільярдів євро. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Конференція з відновлення України URC-2025, що відбулася в Римі, стала рекордною за масштабами: понад 6 тисяч учасників із 70 країн, близько 200 підписаних угод і меморандумів на загальну суму приблизно 11 мільярдів євро.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Підсумки URC-2025

За її словами, основна мета — перетворити ці угоди на конкретні інвестиційні проєкти, передусім у реальному секторі економіки. Ключовою темою цьогорічної конференції була підтримка приватного бізнесу. Зокрема, було підписано угоду про створення найбільшого європейського фонду для інвестування у відбудову України.

«Ми підписали угоду про створення найбільшого європейського фонду для інвестицій у відбудову. До нього приєднаються чотири країни та провідні європейські банки розвитку. Буде відкритий конкурс на керуючого. Для нас принципово, щоби Україна мала голос у раді керуючих — особливо у питаннях пріоритетних секторів і стратегій інвестування. Як і у фонді з США, де ми вже маємо спільне управління. Чітке управління може зробити цей фонд ефективним і збільшити інвестиції в українські проєкти», — написала Свириденко.

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Також, за її словами, оголошено новий пакет підтримки у межах інвестрамки UIF — понад 2 мільярди євро. Окремо: 300 мільйонів євро від Нідерландів і близько 5 мільярдів євро допомоги від Швейцарії протягом 10 років.

На URC-2025 прибула одна з найбільших в історії делегацій США — серед них приватні інвестори та представники DFC, з яким Україна вже підписала ключову інвестиційну угоду. Одна з центральних тем URC — оборонна промисловість, зазначила міністр.

«Обговорювали створення спільних підприємств, локалізацію виробництва, технології. Є укладені угоди. Дрони, ППО, РЕБ — це вже частина нової економіки. Світ розуміє: відбудова потребує безпеки. А безпеку забезпечить сильний український ОПК», — уточнила Свириденко.

На конференції вперше з'явилась промислова адженда — як в дискусійних панелях, так і в експозоні і підписаних угодах.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
14 липня 2025, 9:34
#
Какое прекрасное будущее нас ждет.
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0
Skeptik777
Skeptik777
14 липня 2025, 11:28
#
Вас? Нє ждьот. Вас стагнація економіки нашла.
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