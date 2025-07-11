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11 липня 2025, 15:26

100 мільйонів євро на оборонні інновації: Україна та ЄС запускають BraveTech EU

На Конференції з відновлення України в Римі була презентована BraveTech EU — перша спільна ініціатива України та Європейського Союзу, що має на меті масштабувати перевірені в бойових умовах інновації на рівні всього континенту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

На Конференції з відновлення України в Римі була презентована BraveTech EU — перша спільна ініціатива України та Європейського Союзу, що має на меті масштабувати перевірені в бойових умовах інновації на рівні всього континенту.
Фото: thedigital.gov.ua

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Україна та ЄС інвестують по 50 млн євро (загалом 100 млн євро) у цей проєкт, щоб пришвидшити розробку, тестування та впровадження нових військових технологій. З української сторони координатором програми виступатиме оборонний кластер Brave1.

BraveTech EU — це технологічний альянс між урядами України та ЄС, стартапами, розробниками, інвесторами та військовими. Його головна мета — створення «змінюючих правила гри» інновацій у сфері оборони, які зможуть одразу потрапляти на поле бою та посилювати позиції.

Масштабування українського Defence Tech

За час повномасштабного вторгнення Україна значно наростила оборонне виробництво та з нуля побудувала екосистему, де оборонні компанії, інженери та держава швидко створюють технології, тестують їх на полігонах та передають військовим на лінію зіткнення.

Результати українських розробок в оборонній сфері:

  • Кількість дронових компаній зросла від 7 у 2022 році до понад 500 у 2025 році.
  • На платформі Brave1 зареєстровано понад 1 500 розробників та більше 3 600 рішень.
  • Понад 300 технологій вже кодифіковані за стандартами НАТО.
  • Оборонне виробництво зросло у 35 разів.

«BraveTech EU дає змогу масштабувати ці рішення, використовуючи інституційні можливості ЄС, а також створювати нові технології спільно з європейськими командами», — йдеться у повідомленні.

Як працюватиме BraveTech EU: два етапи реалізації

Ініціатива запускатиметься у два етапи:

Seed Phase (з осені 2025 року):

  • Включатиме хакатони, налагодження партнерств між українськими та європейськими компаніями й інвесторами.
  • Фінансування R&D (досліджень і розробок) для українських та європейських стартапів.
  • Тестування для розвитку технологій в Україні для потреб європейських оборонних компаній.

Scale Up Phase:

  • Розширює етап Seed із залученням додаткових ресурсів.
  • Передбачає надання грантів для стартапів. Це дозволить масштабувати проривні рішення, розроблені під час хакатонів.

Хто координуватиме ініціативу

З боку України ініціативу координуватиме Brave1. Від ЄС програма координуватиметься через Європейський офіс оборонних інновацій (EUDIO) у Києві. Фінансування забезпечать European Defence Fund (EDF) та EU Defence Innovation Scheme (EUDIS).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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